Coupe du monde 2022 – Mises à jour en direct de l’USMNT contre le Pays de Galles

Les États-Unis entame leur 11e participation à la Coupe du monde contre le Pays de Galles à Al Rayyan, au Qatar. Les États-Unis et le Pays de Galles sont dans le groupe B avec l’Angleterre et l’Iran.

Lors de ses deux dernières apparitions en Coupe du monde, les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Cependant, un groupe composé de plusieurs UEFA pourrait ne pas être de bon augure pour les États-Unis. L’USMNT n’a remporté que 3 des 21 matches de Coupe du monde contre la compétition de l’UEFA.

Cela n’a pas émoussé la confiance du manager de l’USMNT, Gregg Berhalter.

“Ce que je crois, c’est que lors de notre meilleure journée, nous pouvons battre n’importe qui dans le monde”, a-t-il déclaré à Sam Borden d’ESPN. “Quelqu’un.”

Quel que soit le résultat, les jeunes ouvriront la voie. Le défenseur DeAndre Yedlin est le seul vétéran de la Coupe du monde après que l’arrière droit a fait ses débuts en Coupe du monde à l’âge de 20 ans en 2014. Après les 75 sélections de Yedlin, les joueurs les plus expérimentés de la liste sont Kellyn Acosta (53), Christian Pulisic ( 52), Jordan Morris (49) et Tim Ream (46).

Et pourtant, l’expérience de Yedlin est plus que ce que les Gallois peuvent contrer. Le Pays de Galles fait sa première apparition en Coupe du monde en 64 ans. Cependant, le Pays de Galles a Gareth Bale, dont l’illustre carrière professionnelle comprend cinq titres en UEFA Champions League et trois victoires en Super Coupe de l’UEFA au Real Madrid.

Voici les meilleurs moments alors que les États-Unis et le Pays de Galles s’affrontent dans le groupe B :

Écoutons-le pour l’équipe à domicile

Les membres de la famille de chaque joueur ont envoyé leurs meilleurs vœux à l’USMNT avant son premier match de groupe.