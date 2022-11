Coupe du monde 2022 : mises à jour des matchs entre le Canada et la Belgique

Après une attente de 36 ans, l’équipe nationale masculine de soccer du Canada revient à la Coupe du monde de la FIFA pour affronter la Belgique lors de son premier tournoi.

L’équipe de John Herdman entre sur le terrain pour le quatrième match de la quatrième journée, qui a vu les adversaires du Groupe F, la Croatie et le Maroc, faire match nul 0-0, ainsi que d’autres résultats.

Une victoire du Canada le placerait en tête du groupe, tandis qu’une défaite placerait le pays en bas. Si la Belgique et le Canada font match nul, les quatre équipes seraient à égalité à un moment donné.

Moins d’une semaine après le début du tournoi, il y a eu de nombreux bouleversements qui alimenteront le feu pour le Canada, classé 41e, alors que le pays affronte ses adversaires au deuxième rang dans l’espoir d’être le prochain gros titre.

Lundi, le Pays de Galles a fait match nul contre les États-Unis 1-1 lors de son premier match de Coupe du monde en 64 ans. Pendant ce temps, l’Arabie saoudite, classée 51e, a surpris l’Argentine, troisième, mardi, et plus tôt mercredi, le Japon a remporté une superbe victoire contre l’Allemagne.

Le Canada, un pays souvent connu pour sa domination au hockey, peut-il se démarquer sur la plus grande scène du soccer? Il est temps de le découvrir.

Avant le match, CTV et TSN auront un aperçu spécial de trois heures à partir de 11 h HNE/8 h HNP. Revenez ici une heure avant le coup d’envoi pour voir qui fait la formation de départ et pour les mises à jour tout au long du match. CTVNews.ca aura un rapport à la mi-temps et un rapport de match au coup de sifflet final.

La Belgique contre le Canada débutera officiellement à 14 h 00 HNE/11 h 00 PST.