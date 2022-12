Coupe du monde 2022 : Memphis Depay poursuit son incroyable séquence de buts pour les Pays-Bas avec la frappe des États-Unis

Memphis Depay a poursuivi son impressionnante séquence de buts pour les Pays-Bas avec son but contre les États-Unis lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde par équipes samedi.

Depay a été interrogé sur sa forme à Barcelone et a lutté contre des blessures à la cuisse cette saison, mais l’ancien attaquant de Manchester United a donné un coup de pouce à l’entraîneur d’Oranje Louis van Gaal avec son retour en pleine forme à temps pour commencer contre le Qatar mardi.

Le joueur de 28 ans a de nouveau été nommé dans le onze de départ pour le match à élimination directe contre les États-Unis et a ouvert le score avec une finition typiquement clinique après 10 minutes alors qu’il balayait un tir bas avec son pied droit suite à une passe de Denzel Dumfries.

C’était le 22e but de Depay lors de ses 24 dernières apparitions pour les Pays-Bas et c’est le plus important à ce jour.

Les deux premiers buts de Depay pour les Pays-Bas sont survenus lors de la Coupe du monde 2014, contre l’Australie et le Chili, mais les Oranje n’ont pas réussi à se qualifier pour Russie 2018.

Cette dernière frappe le place devant Klaas-Jan Huntelaar à 43 buts pour l’équipe nationale néerlandaise et il n’est plus qu’à sept de leur meilleur buteur de tous les temps Robin van Persie, qui a marqué 50 fois pour les Oranje.