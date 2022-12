Coupe du monde 2022: Manchester City fixé à 4,5 millions de livres sterling en compensation de la FIFA – rapport

Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) seraient en passe de recevoir 4,5 millions de livres sterling de la FIFA pour la Coupe du monde 2022 de leurs joueurs (s’ouvre dans un nouvel onglet) les performances.

La FIFA distribuera 169 millions de livres sterling aux clubs du monde entier, les montants payés en fonction du nombre de joueurs qu’ils avaient au tournoi et de leur degré d’avancement.

Selon Les temps (s’ouvre dans un nouvel onglet)City recevra presque deux fois plus que tout autre club de Premier League.

En fait, les seules autres équipes de la ligue qui devraient obtenir plus de 2 millions de livres sterling, sans parler de 4 millions de livres sterling, sont Arsenal, Chelsea, Manchester United et Tottenham (les seules autres avec 10 joueurs ou plus à la Coupe du monde).

City a envoyé 16 joueurs au sommet de la Premier League au Qatar – et un devrait être impliqué dans la finale : Julian Alvarez (photo), qui cherche à aider l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet) battre la France (s’ouvre dans un nouvel onglet) soulever le trophée une troisième fois.

L’attaquant de 22 ans – disputant sa première Coupe du monde – a marqué quatre buts jusqu’à présent, ce qui le place à un derrière les deux leaders du Soulier d’or: son coéquipier talismanique Lionel Messi et l’homme que l’Albiceleste devra arrêter dimanche, Kylian Mbappe .

Parmi les équipes argentine et française, huit autres joueurs jouent leur football national dans l’élite anglaise : pour l’Argentine, Cristian Romero des Spurs, Alexis Mac Allister de Brighton, Emiliano Martinez d’Aston Villa et Lisandro Martinez de Manchester United ; pour la France, Hugo Lloris des Spurs, Raphael Varane de Manchester United, William Saliba d’Arsenal, Alphonse Areola de West Ham et Ibrahima Konate de Liverpool.