Coupe du monde 2022: l’Uruguay brise à nouveau le cœur du Ghana alors que les deux manquent les huitièmes de finale

Il n’y a pas eu de revanche pour le Ghana contre l’Uruguay vendredi alors que les Black Stars ont été battus 2-0 par les Sud-Américains lors de la rencontre du Groupe H des équipes, mais il y a aussi eu un chagrin pour Luis Suarez et al à Al Wakrah.

Le Ghana était déterminé à battre l’Uruguay après les événements controversés de leur quart de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lorsque Suarez a arrêté ce qui aurait été un but clair dans les dernières secondes de la prolongation avec ses mains et les Black Stars ont perdu dans la fusillade. après avoir raté un penalty qui l’aurait emporté sur la fin.

Au lieu de venger cette défaite, il y avait plus de misère du point de penalty pour le Ghana ici alors qu’Andre Ayew a vu son coup de pied apprivoisé sauvé par Sergio Rochet en première mi-temps.

Le milieu de terrain Giorgian de Arrascaeta, introduit dans l’équipe pour ce match par l’entraîneur Diego Alonso, a ensuite marqué deux fois pour donner à l’Uruguay une avance de 2-0 à la pause.

Et il semblait que les Sud-Américains prendraient leur place dans les 16 derniers jusqu’à ce que le vainqueur tardif de la Corée du Sud contre le Portugal les place au-dessus de la Celeste sur les buts marqués.

Il restait encore environ sept minutes de temps additionnel à la fin du match de la Corée du Sud contre le Portugal et l’Uruguay a tout jeté au Ghana pour trouver un but qui les qualifierait pour les 16 derniers, mais ils n’ont pas pu trouver une autre percée et Suarez ne pouvait que regarder. sur le banc à l’agonie, c’était sûrement son dernier match de Coupe du monde.