Coupe du monde 2022: Luis Suarez est parti en larmes alors que l’Uruguay timide s’écrase tandis que Gabriel Martinelli brille pour le Brésil même dans la défaite – coups et échecs | Nouvelles du football

Le Brésil étourdi mais Martinelli brille

Image:

Gabriel Martinelli a brillé lors de la défaite surprise du Brésil face au Cameroun





Le Brésil ne se souviendra pas de son dernier match de groupe avec émotion. Ils ont eu de la chance que la défaite 1-0 contre le Cameroun ne leur ait pas coûté la première place du groupe G. Mais pour Gabriel Martinelli, cela pourrait être un tremplin.

L’attaquant d’Arsenal, dont la convocation pour le tournoi en a surpris certains au Brésil, a reçu son premier départ pour l’équipe nationale alors que Tite effectuait des changements en profondeur, sortant de la rencontre comme l’un des rares joueurs à avoir amélioré ses références.

Dans le cadre d’un front four avec son coéquipier d’Arsenal Gabriel Jesus, Antony de Manchester United et Rodrygo du Real Madrid, il était de loin le joueur le plus dangereux, sa vitesse et sa franchise du flanc gauche perturbant le Cameroun tout au long.

Un autre jour, il aurait eu un but pour récompenser ses efforts, mais le gardien camerounais Devis Epassy l’a contrecarré à trois reprises, faisant d’abord basculer une tête au-dessus de la barre, puis sauvant deux puissants efforts de plus loin.

Il y a eu trois dribbles réussis, plus que quiconque sur le terrain, et des aperçus de créativité ainsi que de menace de but. À un moment donné, Martinelli a recruté le remplaçant Bruno Guimaraes pour une occasion sur laquelle il aurait dû faire mieux.

C’était sa vitesse, cependant, qui se démarquait le plus. Dans un jeu souvent turgescent, il a été un catalyseur. À un moment donné de la seconde mi-temps, la seule option du Cameroun était de le faire tomber alors qu’il menaçait de se précipiter au but, le buteur Vincent Aboubakar prenant un carton jaune qui le verrait plus tard expulsé dans les phases finales.

Il était également révélateur que, alors que Jesus, Antony et Rodrygo aient tous été retirés en seconde période, Martinelli a été maintenu pendant toute la durée. Son temps de jeu lors de cette Coupe du monde n’était que de trois minutes avant ce match. Sur la preuve de sa performance ici, et avec la forme physique de Neymar encore incertaine, on peut s’attendre à ce qu’il figure plus en évidence dans les huitièmes de finale.

Nick Wright

Suarez, Nunez, Cavani – alors comment l’Uruguay a-t-il marqué des buts?

Image:

Luis Suarez en larmes après l’élimination de l’Uruguay en Coupe du monde





Les phases de groupes de la Coupe du monde ont été décidées sur la plus belle des marges, mais il est toujours surprenant que l’Uruguay n’ait tout simplement pas marqué suffisamment de buts pour se qualifier.

Les buts de Giorgian de Arrascaeta contre le Ghana ont été les seuls marqués par l’Uruguay lors du tournoi. Ils ont fait match nul 0-0 lors de leur match d’ouverture contre la Corée du Sud avant de s’incliner 2-0 contre le Portugal il y a quelques jours à peine.

Les buts de De Arrascata étaient les 24e et 25e tentatives de but de l’Uruguay – le genre de chiffres auxquels on peut s’attendre pour une équipe de son calibre. Mais repartir avec seulement deux buts à montrer pour leur travail est une réelle préoccupation.

En effet, l’équipe uruguayenne comprend deux attaquants de classe mondiale qui ont été là et l’ont fait. À eux deux, Luis Suarez et Edinson Cavani ont marqué 126 buts internationaux avec 273 sélections.

Ils sont entrés dans le onze de départ aux côtés de l’attaquant de Liverpool Darwin Nunez, qui, à l’âge de 23 ans, est l’avenir de la ligne d’attaque de l’Uruguay. Suarez et Nunez se sont bien combinés en première mi-temps contre le Ghana – l’ancien assistant du deuxième but de De Arrascaeta – mais n’étaient finalement qu’à un pied de voir l’Uruguay passer.

Image:

Giorgian de Arrascaeta a marqué les deux seuls buts de la Coupe du monde pour l’Uruguay





Ensuite, il y a De Arrascaeta, avec une clameur parmi les fans pour qu’il soit titularisé contre le Ghana, n’ayant été remplacé qu’à la 62e minute contre le Portugal jusqu’à vendredi. Il a également justifié son inclusion avec les deux buts bien pris. Mais cela en dit peut-être long sur le fait que dans l’équipe uruguayenne actuelle, il est désormais le troisième meilleur buteur derrière Suarez et Cavani avec 10 buts.

Certains peuvent souligner diverses décisions de l’entraîneur-chef Diego Alonso qui ont contribué à la sortie – ne pas jouer De Arrascaeta lors des matchs précédents et enlever Suarez et Nunez vendredi alors que plus de buts étaient nécessaires. Cela étant dit, le recul est une chose merveilleuse.

Au fur et à mesure que la nouvelle du vainqueur sud-coréen filtrait, Suarez est devenu de plus en plus larmoyant et frénétique alors qu’il poussait ses coéquipiers vers l’avant avant d’éclater en sanglots inconsolables à plein temps. Ce sera probablement la dernière fois que nous verrons Suarez et Cavani lors d’une Coupe du monde et c’est une façon dévastatrice d’y mettre fin.

Mais pour finir sur une note positive, c’est l’équipe uruguayenne en transition. Des joueurs comme Diego Godin, Sebastian Coates et Martin Caraces pourraient également faire leur dernière apparition au tournoi, mais de nouveaux talents se présentent.

Alors que la campagne de l’Uruguay en 2022 ne sera pas la meilleure, ils ont maintenant quatre ans pour se préparer à leur prochaine victoire à la gloire de la Coupe du monde.

Marais de Charlotte

La phase de groupes Rollercoaster ouvre grand la Coupe du monde

La tête spectaculaire de Vincent Aboubakar dans les arrêts de jeu pour remporter une victoire tardive contre le Brésil a permis à aucune équipe de terminer avec le maximum de points en phase de groupes.

En fait, c’est la première Coupe du monde à ne voir aucune équipe remporter ses trois matches de groupe depuis 1994.

C’est une statistique qui suggère que ce tournoi est largement ouvert avec les nations hors concours après les deux premiers matchs du tournoi – le Brésil, la France et l’Espagne – qui ont tous subi des défaites lors de leurs derniers matchs de groupe.

Il ne reste que cinq équipes invaincues au Qatar – les Pays-Bas, le Maroc, la Croatie, les États-Unis et, fait encourageant, l’Angleterre.

Les Trois Lions sont les plus susceptibles de remporter le tournoi parmi ces cinq équipes, selon Opta’s prédicteur, avec l’Angleterre quatrième favori au classement général.

Le prédicteur pense que le Brésil est le plus susceptible de remporter la Coupe du monde (26,8%) avec l’Argentine, qui s’est bien remise de sa défaite contre l’Arabie saoudite avec deux victoires lors de ses deux derniers matchs, le deuxième favori (17,1%) . Ces deux équipes sont sur la même moitié du tableau et pourraient se rencontrer en demi-finale.

La seule autre équipe classée au-dessus de l’Angleterre dans le prédicteur est la France, les champions en titre ayant 11,1% de chances de gagner, soit seulement 0,1% de plus que l’Angleterre. Ces deux équipes pourraient se rencontrer en quart de finale.

Mais l’équipe de Gareth Southgate sera portée par la nature ouverte de ce tournoi. C’est une équipe qui sera redoutée par ses adversaires : l’Angleterre a le meilleur bilan de toutes les équipes en phase de groupes avec sept points et la meilleure différence de buts de toutes les équipes avec +7.

Ce que cette phase de groupes à l’envers a fait, cependant, rappelle comment un groupe de quatre équipes peut générer une telle tension et un tel drame.

Il est donc vraiment dommage de voir la FIFA supprimer ce format de montagnes russes après le Qatar avec la prochaine Coupe du monde en 2026 s’étendant à 48 équipes dans un format en trois groupes qui ne comportera pas de coups d’envoi simultanés pour les matchs finaux.

Declan Olley

Suisse les chevaux noirs du tournoi?

Image:

Breel Embolo célèbre après que son coéquipier Remo Freuler ait marqué le troisième but de la Suisse





La Suisse a fait ses affaires tranquillement dans les phases de groupes. Ils ont dépassé le Cameroun, perdu de justesse contre le Brésil et, bien qu’ils aient été testés contre la Serbie, ont finalement réservé leur place dans les 16 derniers relativement confortablement. Il ne devait y avoir aucun drame réservé aux dernières étapes du stade 974.

Mais aurait-on dû le voir venir ?

Depuis la Coupe du monde 2006 en Allemagne, le Rossocrociati n’ont désormais perdu que trois de leurs 15 matches dans les phases de groupes de la Coupe du monde (W8 D4) et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale dans tous ces cinq tournois sauf un.

Peut-être plus impressionnant, avec la France, championne en titre de la Coupe du monde, ils sont la seule autre équipe européenne à s’être qualifiée pour les huitièmes de finale de chacun des cinq derniers tournois majeurs depuis 2014.

Les Suisses n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale vendredi soir, tandis que la Serbie devait gagner pour avoir une chance de sortir du groupe après avoir pris un seul point lors des deux premiers matchs. Ils n’ont jamais semblé sous aucune menace particulière, même lorsque Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic ont frappé pour annuler le premier match de Xherdan Shaqiri.

Le deuxième du tournoi de Breel Embolo a rétabli la parité avant la pause et Remo Freuler a vu la Suisse prendre enfin la tête. À partir de là, il ne devait plus y avoir de retour dans le match pour la Serbie. Toutes les routes vers l’avant ont été coupées, tous les tirs rares ont été chargés. C’était la gestion de jeu à son meilleur.

Avant le tournoi, l’entraîneur-chef Murat Yakin n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a parlé des chances de son équipe.

“Je pense que nous sommes la meilleure équipe nationale suisse qui ait jamais existé – nous avons des joueurs fantastiques qui jouent à l’étranger et je suis convaincu que nous ferons notre meilleure Coupe du monde de tous les temps”, a-t-il déclaré.

“Nous avons une grande équipe avec un grand esprit d’équipe qui s’est construit au cours des deux dernières années. Côté football, nous nous sommes beaucoup améliorés, et maintenant nous voulons écrire l’histoire.”

Atteindre les huitièmes de finale n’a rien de nouveau. Les Suisses ont atteint ce stade lors de quatre de leurs cinq dernières apparitions sur la scène mondiale. Pour écrire l’histoire, ils devront battre le Portugal mardi pour se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis 1954.

Un défi de taille nous attend, mais Yakin and Co ne doit en aucun cas être radié.

Dan Long

Hwang entre dans le panthéon des grands footballeurs asiatiques

Image:

Hwang Hee-Chan a marqué un célèbre vainqueur à la 90e minute





Avec une moyenne d’âge de 27 ans et 198 jours, c’était la plus jeune équipe portugaise nommée pour un match de Coupe du monde depuis 1966 contre l’URSS – bien qu’elle contienne un Ronaldo de 37 ans – mais n’enlève rien à ce triomphe pour la Corée du Sud. .

La place de Ji-Sung Park dans le panthéon du football asiatique est incontestable – et c’est lui qui a marqué le but vainqueur contre les Portugais en 2002, lorsque la Corée du Sud a co-organisé le tournoi et s’est qualifiée comme vainqueur de groupe.

Ce n’était que son 10e but pour son pays et son premier lors d’une Coupe du monde, mais vous pouvez ajouter le nom de Hwang Hee-Chan à ce casting scintillant alors que la Corée du Sud a réservé sa place dans les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2010.

Le dernier but de Hwang pour les Wolves est venu contre Arsenal en février. L’attaquant a disputé 26 matches sans briser sa disette en club, ce qui explique pourquoi il a été exclu de la formation de départ par Paulo Bento.

Image:

La Corée du Sud s’est qualifiée pour la dernière fois pour les huitièmes de finale en 2010





Remplaçant à la 66e minute, il s’agissait de ses premières minutes de football au Qatar et des premières depuis qu’il a joué pour les Wolves contre Leeds lors de la Coupe Carabao le 9 novembre.

Heung-Min Son reste sans but lors de cette Coupe du monde mais il s’est écrasé par terre.

Un jour après que le Japon a donné le ton en étourdissant l’Espagne 2-1 lors de son dernier match pour atteindre la phase à élimination directe lors d’une nuit de drame époustouflant, Son s’est assuré que les fans sud-coréens pourraient lancer leur propre fête au Education City Stadium.

L’équipe asiatique a simplement refusé d’accepter que son rêve de Coupe du monde était terminé et c’est le capitaine Son qui a incarné l’énergie implacable des Coréens avec une démonstration désintéressée, caractérisée par son rôle dans le but de Hwang, dont l’intervention tardive signifie qu’il sera le toast. de Séoul tout le week-end.

Terrain Ben