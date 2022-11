Coupe du monde 2022 : Luis Enrique dit que l’Espagne ne « pariera » pas sur la deuxième place pour tenter d’éviter le Brésil

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a expliqué pourquoi il ne jouera pas pour un match nul lors de la finale de la Coupe du monde 2022 de son équipe (s’ouvre dans un nouvel onglet)match de groupe contre le Japon dans le but d’éviter un éventuel affrontement avec le Brésil.

L’équipe d’Enrique entre dans le match en tête du groupe E mais n’est toujours pas assurée d’une place dans les 16 derniers.

S’ils remportaient le groupe, ils se retrouveraient du côté du tirage au sort qui les opposerait aux favoris du Brésil en quart de finale – si les deux équipes se rendaient aussi loin.

Les meilleures offres du jour sur les chemises d’Espagne (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Les vainqueurs du groupe espagnol affronteront les deuxièmes du groupe F – Maroc, Croatie ou Belgique – en huitièmes de finale, et on a demandé à Enrique s’il avait envisagé de jouer pour la deuxième place.

“C’est une excellente question, car nous y avons également réfléchi”, a déclaré Enrique lors d’une conférence de presse.

“Mais imaginez que nous voulons terminer deuxièmes, nous arrivons à la 90e minute et c’est 0-0 dans les deux matchs, et à la 95e minute avec 15 secondes à jouer, le Japon et le Costa Rica marquent tous les deux. Vous avez joué et vous êtes éliminé .

“Ou imaginez que l’Allemagne mène 5-0, nous recherchons un match nul, et le Japon marque et nous sommes éliminés.

“Quand tu es convaincu que tu as une très bonne équipe et que tu veux jouer sept matchs [to get to the final]il ne s’agit pas de terminer deuxième.

« Nous voulons terminer premiers. Si nous affrontons le Brésil en quart de finale, tant mieux, nous affronterons le Brésil. Mais nous ne compterons pas nos poulets avant qu’ils aient éclos.”

Jusqu’à présent au Qatar, l’Espagne a battu le Costa Rica 7-0 et fait match nul 1-1 avec l’Allemagne.

Ils se méfieront avant leur dernier affrontement de groupe, car les Japonais ont remporté une superbe victoire contre l’Allemagne lors de leur match d’ouverture.