Coupe du monde 2022 : Loin des paillettes du Qatar, la famille d’un travailleur migrant en deuil | Nouvelles du monde

Pour faire vivre sa famille, Kashiram Belbase a rejoint les milliers de personnes quittant le Népal pour construire l’infrastructure du Qatar pour accueillir la Coupe du monde.

“Nous devions construire une maison, envoyer les enfants à l’école et gérer la famille”, se souvient sa femme, Dhankala.

“Nous n’avions pas d’argent pour tout gérer. C’est pourquoi il est parti.”

Et où il est mort.

Dans un village népalais, un fils et une fille sont désormais sans leur père.

Faisant partie de la vaste main-d’œuvre migrante mal rémunérée du sous-continent indien à Doha, l’homme de 32 ans aidait à construire le système de transport du métro lorsqu’il a été retrouvé mort.

Une mort prématurée imputée à des causes sous-jacentes par les Qataris. L’insuffisance respiratoire, selon sa femme, a été causée par le travail dans des conditions exténuantes dans la nation désertique.

“Quand j’ai entendu parler de la crise cardiaque”, a-t-elle déclaré à Sky News, “j’ai pensé que cela pourrait être possible car il fait extrêmement chaud là-bas.”

L’angoisse est aggravée par les questions sans réponse sur la mort de son mari et le manque de compensation significative de Qatar – en fait juste le salaire qui lui était dû.

Image:

L’homme de 32 ans avait aidé à construire le système de transport du métro de Doha



“Si nous avions été encore ensemble, par exemple, il n’aurait pas été difficile pour moi de subvenir aux besoins de nos enfants”, pleure Dhankala dans la maison familiale, où la photo de son mari est accrochée aux murs verts.

“Je pense qu’ils auraient dû s’occuper de nous puisque le Qatar est un pays riche. Personne de là-bas ne nous a apporté le moindre soutien.

“Ils n’ont pris en charge que le coût du transport du corps à Katmandou à partir de là.”

Le sentiment de frustration – parfois de colère – est la raison pour laquelle, dans les semaines qui ont précédé la Coupe du monde Dès le départ, les fédérations européennes de football, dont l’anglaise et la galloise, font pression pour un fonds d’indemnisation qatari.

Alors qu’une famille pleure loin du faste de Qatarl’espoir est que les plus grandes stars du monde utilisent leur statut pour avoir un impact au-delà du terrain.

“Alors qu’ils viennent jouer là-bas, ils devraient faire appel pour apporter un soutien à la famille de ceux qui ont perdu la vie lors de la construction de l’infrastructure”, a déclaré Dhankala, 33 ans.

“J’aimerais qu’ils puissent nous soutenir et faire appel. Ils pourraient prendre soin de la famille.”

Image:

Sous une chaleur torride, les touches finales sont apportées pour s’assurer que le Qatar est prêt pour la Coupe du monde



Les représentants du gouvernement n’ont pas été mis à disposition pour parler à Sky News lors d’une visite d’une semaine au Qatar, où l’agence pour l’emploi de l’ONU évalue les progrès accomplis dans l’amélioration des droits et des conditions des travailleurs.

“Nous avons besoin d’enquêtes plus approfondies, qu’il s’agisse d’enquêtes sur la santé ou d’enquêtes sur le travail, pour déterminer si le travail a pu jouer un rôle dans la mort du travailleur”, a déclaré à Sky News Max Tunon, chef du bureau de l’Organisation internationale du Travail à Doha.

M. Tunon reconnaît que le Qatar a fait des progrès dans l’amélioration des normes alors que le pays s’est développé depuis qu’il a remporté le vote pour la Coupe du Monde de la FIFA en 2010.

Le tournoi laisse un héritage avec l’introduction d’un salaire minimum et des efforts pour démanteler le système Kafala qui lie les travailleurs à leurs employeurs.

“Il y a une plus grande mobilité de la main-d’œuvre, de plus grandes libertés, une plus grande autonomisation des travailleurs”, a-t-il déclaré.

“Mais nous savons aussi qu’il reste d’énormes problèmes, la mise en œuvre complète des réformes de la Kafala, c’est toujours un défi pour nous, les abus de protection des salaires sont encore trop courants et les droits des travailleurs domestiques vous savez, il y a une nouvelle législation qui les protège en termes de temps de travail, ce droit au jour de congé, mais souvent on constate un certain non-respect dans ces domaines.”

Image:

Le tournoi devant commencer sous peu, la fenêtre se ferme pour que le football pousse au changement



Avec l’ouverture du tournoi le 20 novembre, la fenêtre se raccourcit pour que le football pousse à des changements et s’assure que sa présence au Qatar ne contribue pas à davantage de souffrances pour les travailleurs.

“Nous avons essayé de faciliter le rôle que les associations de football peuvent jouer en faisant preuve de diligence raisonnable, mais aussi en nous engageant avec les comités de gestion des travailleurs dans leurs hôtels, ainsi qu’avec les autres entrepreneurs avec lesquels ils s’engagent pendant la Coupe du monde”, a déclaré M. Tunon. a dit.

“Ils doivent parler aux travailleurs, parler aux représentants des travailleurs dans les hôtels pour savoir quels sont les défis réels ou les problèmes auxquels ils sont confrontés. Peut-être y a-t-il des défis, peut-être leurs réussites.”

Image:

Le Qatar a fait des progrès dans l’amélioration des normes, mais “d’énormes problèmes” subsistent



Des progrès souvent sapés par le manque de clarté sur les raisons pour lesquelles tant de travailleurs comme M. Belbase sont morts si jeunes pour s’assurer que cette petite nation puisse faire face à l’afflux de centaines de milliers de fans pendant 64 matches en 29 jours.

Sous la chaleur ardente, les dernières touches ardues sont en cours pour s’assurer que le Qatar est prêt pour la Coupe du monde.

L’espoir sera que les avancées du Qatar en matière de droits des travailleurs se poursuivent après le départ de la FIFA et qu’il n’y ait plus de souffrances inutiles.