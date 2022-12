Coupe du monde 2022 : Lionel Messi est-il blessé et manquera-t-il la finale ?

Que Lionel Messi consolide ou non son statut de plus grand joueur de tous les temps en remportant la Coupe du monde 2022 a été le scénario dominant au Qatar.

Le talisman argentin a été l’une des vedettes du tournoi et a marqué son cinquième but de la compétition sur penalty pour donner l’avantage à son équipe contre la Croatie. Avec déjà deux passes décisives à son actif, cette frappe l’a placé à égalité avec Kylian Mbappe en tête du classement du soulier d’or.

Mais un autre débat a mijoté en arrière-plan du match contre la Croatie : Lionel Messi est-il gravement blessé ? Bien qu’il ait été déclaré suffisamment en forme pour commencer le match, Messi a passé une grande partie de la première mi-temps à tenir son ischio-jambier gauche. Il a été vu le frotter à nouveau peu de temps après son but.

L’Argentine a un pied en finale… et c’est encore cet homme !! 🤩🇦🇷Lionel Messi dépasse Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur argentin en finale de la Coupe du monde avec 11 buts ! 🙌#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C8haTlVGb113 décembre 2022 Voir plus

Après avoir comparu pour la seconde mi-temps, Messi souffrait encore plus. On pouvait le voir boitant parfois et continuer à s’occuper de la zone à problèmes. Néanmoins, le n ° 10 a refusé de laisser le problème prendre le dessus sur lui et a continué à appuyer et à conduire avec le ballon malgré la douleur.

Certains fans ont exprimé de sérieuses inquiétudes pour la star sur les réseaux sociaux, se demandant si nous serions privés d’une apparition de Messi en finale, si l’Argentine y parvenait, du sextuple vainqueur du Ballon d’or. D’autres, cependant, ont loué la résilience de Messi et son désir d’aider son équipe à se frayer un chemin au-delà de la Croatie.

Quoi qu’il en soit, les fans de football retiendront collectivement leur souffle avant la finale de ce dimanche, si l’Argentine est impliquée.