Coupe du monde 2022 : l’Espagne s’incline face au Japon dans le groupe E et rencontrera le Maroc en huitièmes de finale

L’Espagne a essuyé une défaite surprise contre le Japon jeudi et affrontera le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir terminé deuxième derrière les Samouraïs bleus dans le groupe E.

Luis Enrique a effectué cinq changements dans l’équipe qui a fait match nul 1-1 contre l’Allemagne dimanche et l’un des joueurs recrutés, Alvaro Morata, a donné l’avantage à La Roja d’une tête après 12 minutes.

La première mi-temps était plutôt unilatérale et l’Espagne semblait à l’aise à la pause, mais le Japon a marqué deux fois de suite pour renverser le match après la pause.

Tout comme ils l’avaient fait contre l’Allemagne lors de leur match d’ouverture, le Japon est revenu d’un but pour l’emporter, cette fois grâce à des buts de Ritsu Doan et Ao Tanaka après 48 et 51 minutes, respectivement.

Et le second de ceux-ci a suscité une certaine controverse car il semblait que le ballon était sorti du jeu, seulement pour un contrôle VAR pour confirmer qu’il n’était pas complètement au-dessus de la ligne avant qu’il ne soit remis au but par Kaoru Mitoma pour que Tanaka finisse. .

Dans tous les cas, le but était valable et l’Allemagne est sortie alors que l’Espagne était reléguée à la deuxième place du groupe E.

L’équipe de Luis Enrique affrontera le Maroc, vainqueur du Groupe F, en huitièmes de finale, tandis que le Japon affrontera la Croatie au tour suivant.