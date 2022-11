Coupe du monde 2022 : les supporters réagissent au hors-jeu bizarre donné contre l’Équateur lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar

La Coupe du monde 2022 n’allait jamais commencer tranquillement, n’est-ce pas ? L’Équateur et le Qatar avaient à peine joué cinq minutes de football avant que VAR n’enfonce son aviron.

Enner Valencia aurait également pu réussir un triplé. L’ancien attaquant d’Everton et de West Ham a marqué un penalty après 13 minutes, après avoir été renversé dans la surface par Saad Al-Sheeb – et il a réussi à doubler l’avance de La Tri 20 minutes plus tard avec une superbe tête de balle à environ huit mètres du but – mais c’est l’arrivée d’ouverture, exclue par l’équipe VAR composée de sept personnes, qui a suscité le plus de discussions.

Valence a été jugé hors-jeu après que son genou s’est égaré au-dessus de la ligne redoutée. Mais tout ne semble pas d’accord avec la décision…

J'ai rembobiné cet objectif de l'Équateur et l'ai rembobiné et rembobiné

Vous n’avez pas besoin de nous pour vous dire que Kammy a un mauvais bilan en matière de repérage des décisions d’arbitrage…

Imaginez que c'est votre tout premier match de football et que vous êtes directement dans des interprétations complexes du hors-jeu et du VAR.

Étant donné que le gardien de but était en avance sur le dernier défenseur à un moment donné, les fans de football du monde entier ont peut-être expliqué à des amis moins intéressés qu’en fait, il faut deux joueurs pour garder la ligne en cas de hors-jeu.

Mark Goldbridge suggérant quelque chose de plus sinistre en cours.

Je reprend cela. Vous pouvez voir qu'il était clairement hors-jeu #QATECU

C’est le genre de ligne que nous aimerions voir bénéficier à l’Angleterre.

Moi regardant l'écran de télévision essayant de trouver le joueur hors-jeu de l'Équateur #QatarWorldCup2022 #QATECU

C’est nous tous, au fait.

C'est ainsi que le premier hors-jeu a été justifié, ce qui donne un peu plus de sens à être juste.

Une fois que vous le voyez, cela a plus de sens.

Maintenant j'ai compris. Le joueur qui assiste Valence bénéficie d'une position de hors-jeu

Cet angle est beaucoup plus clair aussi.

C'était un hors-jeu clair, je ne sais pas pourquoi les gens sont si facilement convaincus qu'un tournoi comme la Coupe du monde pourrait être truqué, surtout avec quelque chose d'aussi concret qu'un hors-jeu.

D’autres étaient moins sûrs de la corruption.

Le présentateur de télévision Richard Osman, quant à lui, a plaisanté en disant que le penalty aurait bien pu être infligé à l’Équateur après tout.