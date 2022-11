Coupe du monde 2022 : les supporters équatoriens scandent “On veut de la bière” en tribune face au Qatar

La Coupe du monde 2022 s’est ouverte avec l’Équateur en tête – mais les fans ne sont toujours pas satisfaits.

La Tri a pris une avance de deux buts en première mi-temps, après que deux buts d’Enner Valencia leur aient donné l’avantage sur le Qatar. Tout d’abord, un penalty a été infligé au gardien de but Saad Al-Sheeb des hôtes – après qu’un premier match bizarre et controversé ait été exclu dans les cinq premières minutes, également contre Valence – avant que la star ne double l’avance de son équipe.

Le Qatar a réussi à s’accrocher là-dedans, dans une seconde mi-temps terne. Mais les supporters équatoriens avaient l’impression de ne pas pouvoir vraiment profiter de l’occasion en tant que telle, scandant depuis les tribunes l’une des absences les plus notables de ce tournoi. Et non, ce n’est pas Karim Benzema ou Sadio Mané.

La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug520 novembre 2022 Voir plus

Les Sud-Américains ont été vus au stade Al Bayt à Al Khor scandant les mots “Queremos cerveza, queremos cerveza” – qui se traduit à peu près par “nous voulons de la bière, nous voulons de la bière”.

Malheureusement, l’alcool a été banni du tournoi cette semaine. À l’origine, la FIFA avait prévu des zones désignées dans les stades où l’alcool pouvait être vendu et consommé, en raison du contrôle strict au Qatar. Mais maintenant, l’État du Golfe a annoncé que l’achat d’alcool est totalement interdit pour le spectateur régulier du match – de manière controversée, à moins que vous n’ayez un billet d’hospitalité d’une valeur supérieure à 19 000 £.

En réponse, le sponsor du tournoi Budweiser a supprimé son tweet de “eh bien, c’est gênant.

L’alcool a été interdit lors de la Coupe du monde 2022 – au grand dam de ses premiers visiteurs (Crédit image : Getty Images)

“A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, une décision a été prise de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le festival des fans de la FIFA, d’autres destinations de fans et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière des périmètres des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.” La FIFA a déclaré la semaine dernière.

“Il n’y a aucun impact sur la vente de Bud Zero qui restera disponible dans tous les stades de la Coupe du monde du Qatar. Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et agréable à tous les fans.

“Les organisateurs du tournoi apprécient la compréhension et le soutien continu d’AB InBev à notre engagement commun à répondre aux besoins de tous pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.”

Eric Dier, quant à lui, a affirmé que les fans devraient pouvoir profiter de la Coupe du monde “avec ou sans alcool”.