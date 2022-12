Coupe du monde 2022: les supporters anglais ont averti qu’ils risquaient des poursuites pénales pour avoir jeté de la bière

C’est devenu aussi synonyme de tournois internationaux récents que l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) venant terriblement près de gagner la chose – mais les fans pourraient payer un lourd tribut pour avoir lancé des pintes en guise de célébration, a averti une société de licences d’alcool.

L’étrange tendance est apparue dans les parcs de fans, les pubs et plus encore pendant la Coupe du monde 2018, puis les supporters l’ont récupérée (et leurs pintes, avant de les jeter en l’air) pour les euros de l’année dernière.

Amusement inoffensif (si légèrement malodorant) ? Pas selon une société de licences. Cela pourrait en fait constituer une agression si cela tourne mal…

Dans un Q&A en ligne, Poppleston Allen expliqué (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Il n’y a pas de raison de licence spécifique pour laquelle [fans aren’t allowed to throw beer], [but] en termes d’activité criminelle, il est clair que si un objet tel qu’un verre ou même un polycarbonate est jeté délibérément, il s’agirait d’une agression ou d’une tentative d’agression.

“Jeter des plastiques pleins de liquide dans l’air qui peuvent toucher quelqu’un, mais qui ne causeront probablement pas de dommages, n’est probablement pas une activité criminelle, mais pourrait être considéré comme imprudent, ce qui peut être criminel.

“Si cela fait partie d’un comportement de groupe généralement agressif, cela pourrait être une atteinte à l’ordre public.”

Les fans des Three Lions vont-ils tenir compte de ce conseil si Harry Kane surgit avec un vainqueur de dernière minute contre la France pour envoyer l’équipe de Gareth Southgate en quart de finale ? Ne comptez pas dessus…