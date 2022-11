Coupe du monde 2022: les stars blessées de la Premier League exclues ou doutent de se qualifier pour le tournoi au Qatar | Nouvelles du football

Quelles stars de la Premier League ont été exclues de la Coupe du monde au Qatar en raison d’une blessure et qui fait face à une course contre la montre pour être en forme ?

Arsenal

Image:

Emile Smith Rowe est absent de la Coupe du monde suite à une opération à l’aine





DEHORS

Emile Smith Rowe, Angleterre : Chirurgie du tendon de l’aine

Aston Villa

DOUTE

Boubacar Kamara, France : Récupération d’une blessure aux ligaments du genou

Bornemouth

DOUTE

David Brooks, Pays de Galles: blessure aux ischio-jambiers après un cancer (lymphome hodgkinien) tout est clair et n’a pas joué depuis septembre 2021

Brentford

DOUTE

Christian Norgaard, Danemark : Récupération d’une blessure au tendon d’Achille, retour prévu début novembre

Brighton

DEHORS

Jakub Moder, Pologne : Blessure au LCA

Chelsea

Image:

N’Golo Kante est absent du tournoi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers





DEHORS

N’Golo Kante, France : Récupération d’une opération aux ischio-jambiers

Wesley Fofana, France : blessure au genou

DOUTE

Reece James, Angleterre : blessure au genou

Ben Chilwell, Angleterre : Blessure aux ischio-jambiers

Leicester

Image:

Ricardo Pereira ne sera pas disponible pour le Portugal





DEHORS

Ricardo, Portugal : Récupération d’une opération d’Achille

Liverpool

Image:

Une blessure au mollet a coûté à Diogo Jota sa place en Coupe du monde





DEHORS

Arthur Melo, Brésil : blessure à la cuisse

Diogo Jota, Portugal : blessure au mollet

Ville de Man

Image:

Kyle Walker est dans une course contre la montre pour être en forme après une opération à l’aine





DOUTE

Kalvin Phillips, Angleterre : se remet d’une opération à l’épaule

Kyle Walker, Angleterre : se remet d’une opération à l’aine

Homme Utd

DOUTE

Raphaël Varane, France : Blessure aux ischio-jambiers

Forêt de Nottingham

DOUTE

Moussa Niakhate, Sénégal : Blessure aux ischio-jambiers

Southampton

DOUTE

Arel Bella Kotchap, Allemagne : Épaule disloquée

Tottenham

Image:

Richarlison espère toujours être apte à représenter le Brésil





DOUTE

Richarlison, Brésil : Blessure au mollet

Heung-Min Son, Corée du Sud : Blessure à l’œil

loups

Image:

Pedro Neto a été exclu de la compétition





DEHORS

Pedro Neto, Portugal : blessure à la cheville

DOUTE

Raul Jiminez, Mexique : Blessure à l’aine

Des visages familiers qui pourraient aussi manquer

Image:

Romelu Lukaku est un doute de blessure avec la Coupe du monde après s’être blessé aux ischio-jambiers





Le tournoi au Qatar devrait également se passer d’autres stars mondiales du football, avec la France Paul Pogba maintenant confirmé être hors de la Coupe du monde en raison d’un problème de genou persistant. Pendant ce temps, la Belgique Romelu Lukaku est un doute majeur après avoir ramassé un problème d’ischio-jambiers.

Les Pays-Bas vont définitivement manquer Gini Wijnaldumqui s’est cassé la jambe en août, mais Paulo Dybala et Angel Di Maria cherchent à gagner leurs propres batailles avec des blessures au mollet et aux ischio-jambiers, respectivement, pour représenter l’Argentine.

Image:

Paul Pogba n’ira pas au Qatar en raison d’un problème au genou





Il y avait aussi de bonnes nouvelles pour les fans allemands, avec Manuel Neuer sur le point de revenir de sa blessure à l’épaule, bien que, comme son coéquipier de France Bayern Munich Lucas Hernandezqui revient d’une blessure à l’aine, il n’y aura que peu de temps pour se préparer avant la Coupe du monde.

l’Espagne Dani Olmo et Mikel Oyarzabal – figures clés de leur course aux demi-finales de l’Euro l’été dernier – sont dans une situation similaire après des blessures à la cheville et au genou.