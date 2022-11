Coupe du monde 2022 : Les meilleures équipes jouent avant le premier match du Canada

Le Canada disputant son premier match de Coupe du monde masculin en 36 ans met en lumière l’action du quatrième jour.



La Croatie et le Maroc seront les premiers à donner le coup d’envoi du Groupe F, suivis de deux matches du Groupe E où l’Allemagne, quadruple championne, affrontera le Japon tandis que l’Espagne affrontera le Costa Rica.



Les heures de début de tous les matchs sont indiquées ci-dessous.



Regardez les matchs en direct sur CTV et TSN.

Mardi a été sans doute le plus grand choc de l’histoire de la Coupe du monde alors que l’Arabie saoudite a battu l’Argentine de Lionel Messi 2-1. Les autres résultats étaient assez courants avec le Danemark contre la Tunisie et la Pologne contre le Mexique qui ont tous deux donné des matchs nuls et vierges. La France a battu l’Australie 4-1 lors du dernier match de la journée, mais a perdu l’arrière gauche Lucas Hernandez pour le tournoi car il a subi une rupture du LCA au genou droit.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le quatrième jour au Qatar :

CROATIE VS. MAROC

Le Maroc a mis en place une solide arrière-garde pour tenir la Croatie pendant 45 minutes, le score reste à 0-0.



Croatie onze de départ: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric (c), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Andrej Kamaric, Ivan Perisic.



Maroc XI de départ: Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss (c), Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

REGARDER VERS L’AVANT

Voici les heures de début de tous les matchs restants aujourd’hui. Notez que CTV/TSN aura un aperçu de trois heures du match Canada-Belgique à partir de 11 h.

Allemagne vs Japon à 7h45 sur TSN.

Espagne vs Costa Rica à 10h45 sur TSN 1, 3, 4.



Canada vs Belgique à 13h45 sur CTV/TSN



Toutes les heures indiquées correspondent à la norme de l’Est.