Coupe du monde 2022 : Les meilleures équipes jouent avant le premier match du Canada

Le Canada disputant son premier match de Coupe du monde masculin en 36 ans met en lumière l’action du quatrième jour.



La Croatie et le Maroc ont disputé un match nul et vierge pour ouvrir le Groupe F, avec deux matches du Groupe E à suivre dans l’Allemagne quadruple championne affrontant ensuite le Japon, ainsi que l’Espagne contre le Costa Rica par la suite. Le Canada et la Belgique clôturent le match de la journée.



Les heures de début de tous les matchs sont indiquées ci-dessous.



Regardez les matchs en direct sur CTV et TSN.

Mardi a été sans doute le plus grand choc de l’histoire de la Coupe du monde alors que l’Arabie saoudite a battu l’Argentine de Lionel Messi 2-1. Les autres résultats étaient assez courants avec le Danemark contre la Tunisie et la Pologne contre le Mexique qui ont tous deux donné des matchs nuls et vierges. La France a battu l’Australie 4-1 lors du dernier match de la journée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le quatrième jour au Qatar :

CROATIE VS. MAROC

Les deux équipes ont eu du mal à créer des opportunités à la pointe de la culpabilité dans le dernier tiers et ont partagé un match nul 0-0 en conséquence. Les équipes obtiennent un point pour un match nul contre trois pour une victoire, c’est donc une bonne nouvelle pour les deux autres équipes du groupe F, le Canada et la Belgique.



Croatie onze de départ: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric (c), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Andrej Kamaric, Ivan Perisic.



Maroc XI de départ: Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss (c), Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

ALLEMAGNE VS. JAPON

L’Allemagne cherche à effacer le souvenir d’une sortie de phase de groupes en 2018 tandis que le Japon espère répéter ou peut-être même mieux une apparition en huitièmes de finale il y a quatre ans.



Onze de départ de l’Allemagne: Manuel Neuer (c), Niklas Suele, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, David Raum, Josua Kimmich, Ilkay Gundogan, Serge Nabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, Kai Havertz.



Japon à partir de XI: Shuichi Gonda, Hiroki Sakai, Ko Itakura, Maya Yoshida (c), Yuto Nagatomo, Ao Tanaka, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Daizen Maeda.

MISES À JOUR

L’arrière gauche partant français Lucas Hernandez a été exclu pour le reste du tournoi et probablement le reste de la saison du club après une rupture de l’ACL au genou droit. Le champion en titre manque déjà Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku sur blessure.

Le milieu de terrain sénégalais Cheikhou Kouyate devrait manquer le prochain match de l’équipe contre le Qatar en raison d’une blessure à l’ischio-jambier droit. Le défenseur Abdou Diallo a été remplacé contre les Pays-Bas en raison de crampes musculaires, mais devrait être en forme.

Le capitaine anglais Harry Kane devrait subir un scanner après s’être blessé à la cheville droite lors du premier match des Three Lions contre l’Iran.

L’arrière gauche marocain Noussair Mazraoui, qui a impressionné pendant une heure sur le terrain, a été remplacé en raison d’une blessure contre la Croatie et son statut devra être surveillé.

REGARDER VERS L’AVANT

Voici les heures de début de tous les matchs restants aujourd’hui. Notez que CTV/TSN aura un aperçu de trois heures du match Canada-Belgique à partir de 11 h.

Espagne vs Costa Rica à 10h45 sur TSN 1, 3, 4.



Canada vs Belgique à 13h45 sur CTV/TSN.



Toutes les heures indiquées correspondent à la norme de l’Est.