Coupe du monde 2022 : les joueurs anglais vont mettre un genou à terre face à l’Iran

L’Angleterre commencera la Coupe du monde 2022 en prenant un genou avant son match d’ouverture contre l’Iran, en signe de protestation contre le racisme et la discrimination.

Le manager Gareth Southgate a confirmé que ses stars feront le geste avant le coup d’envoi, tout comme elles l’ont fait lors de l’Euro 2020. Ceci parallèlement au port d’un brassard auquel les capitaines d’Angleterre et du Pays de Galles participeront en signe d’unité vers l’égalité.

Au début de la saison, la Football Association s’est jointe à la Football Association of Wales et à huit autres fédérations européennes pour soutenir une campagne OneLove d’une saison contre la discrimination. Maintenant, Southgate dit que ses joueurs ont décidé de continuer à se mettre à genoux au Qatar après de récentes discussions.

Gareth Southgate a déclaré que prendre le genou est “ce que nous défendons en tant qu’équipe” (Crédit image : Getty Images)

“C’est ce que nous représentons en tant qu’équipe et ce que nous faisons depuis longtemps”, a déclaré Southgate.

“Nous pensons que c’est le plus important et nous pensons que c’est une déclaration forte qui fera le tour du monde pour les jeunes, en particulier, pour voir que l’inclusivité est très importante.”

Les Trois Lions ont effectué le geste antiraciste avant leurs matchs en 2020, après la mort de George Floyd en 2020. Le geste était également une caractéristique commune avant les matchs disputés en Premier League pendant le verrouillage et jusqu’à la saison dernière, jusqu’à ce qu’il a été abandonné au début de cette saison.

Joueurs anglais lors d’une séance d’entraînement à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar (Crédit image : Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Les joueurs de Premier League ont accepté de prendre le genou au cours de la saison à divers moments où ils le jugeaient nécessaire.

Les matchs de haut vol entre le 8 et le 16 octobre ont été consacrés à la campagne No Room for Racism cette saison, les joueurs faisant le geste avant ces rencontres.

“Nous soutenons la décision prise par les joueurs de se mettre à genoux à des moments précis de la saison et nous utiliserons ces matches pour promouvoir davantage la lutte contre la discrimination et éduquer les supporters”, avait alors déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters.