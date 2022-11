Coupe du monde 2022: les joueurs anglais empocheront 500 000 £ chacun s’ils vont jusqu’au Qatar

Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet)Les joueurs de la FA devraient chacun recevoir un bonus de 500 000 £ de la FA s’ils peuvent mettre fin à 56 ans de blessure en remportant la gloire de la Coupe du monde au Qatar.

Le manager Gareth Southgate serait également en ligne pour un bonus de 3 millions de livres sterling s’il emmenait les Trois Lions jusqu’au bout cet hiver – après les avoir guidés vers les demi-finales de la Coupe du monde il y a quatre ans et la finale de l’Euro 2020 l’année dernière.

Selon CourrierEn Ligne (s’ouvre dans un nouvel onglet)le pot bonus de 2022 est presque le double de celui proposé à Russie 2018, soit environ 13 millions de livres sterling.

Une telle incitation financière place l’Angleterre sur un pied d’égalité avec les autres nations majeures du tournoi.

Et c’est avant même que nous n’abordions les bonus importants que les joueurs pourraient obtenir de leurs différents partenaires commerciaux personnels.

Southgate et co. commenceront leur quête du succès mondial lundi après-midi, avec leur match d’ouverture contre l’Iran dans le Groupe B – où ils seront également rejoints par le Pays de Galles et les États-Unis.