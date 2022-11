Coupe du monde 2022 : les fans ne seront pas autorisés à acheter de l’alcool autour des stades pendant le tournoi du Qatar | Nouvelles du football

Les fans ne seront pas autorisés à acheter de l’alcool autour des stades de la Coupe du monde.

Un communiqué de la FIFA a déclaré: “A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, une décision a été prise de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le FIFA Fan Festival, d’autres destinations de fans et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Périmètres du stade 2022.

“Il n’y a aucun impact sur la vente de Bud Zero qui restera disponible dans tous les stades de la Coupe du monde au Qatar.

“Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et agréable à tous les fans.

“Les organisateurs du tournoi apprécient la compréhension d’AB InBev et son soutien continu à notre engagement commun à satisfaire tout le monde pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.”

Les organisateurs de la Coupe du monde avaient précédemment déclaré que Budweiser serait disponible à la vente aux abords du stade à partir de trois heures avant le coup d’envoi et jusqu’à une heure après le coup de sifflet final.

Budweiser est un partenaire officiel de la FIFA et a un contrat d’une valeur de 63 millions de livres sterling.