Coupe du monde 2022: les experts de Sky Sports font leurs pronostics pour le tournoi du Qatar | Nouvelles du football

Avant le match d’ouverture de la Coupe du monde entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur dimanche, les experts de Sky Sports ont fait leurs prédictions sur ce qui se passera lors de ce tournoi unique.

Gagnants

Jamie Carragher – Argentine

“C’était soit le Brésil, soit l’Argentine. Ce sont les deux favoris, mais j’aimerais voir Messi gagner la Coupe du monde. Je pense que cela renforcerait sa position de plus grand joueur de tous les temps.”

Karen Carney – Brésil

“J’ai un faible pour eux, pour être honnête – mais si vous regardez leurs joueurs attaquants, ils sont juste une joie à regarder. Tout le monde parle du dernier de Messi, mais cela pourrait aussi être celui de Neymar. Je pense que l’Argentine pourrait rencontrer le Brésil en demi-finale, donc c’est à celui qui gagne.”

Jamie Redknapp – Brésil

“Neymar est à nouveau en grande forme – je suis parti avec le Brésil car je pense que cela pourrait être à nouveau leur moment.”

Paul Pogba a soulevé la Coupe du monde avec la France en 2018





Gary Neville – Brésil

“Nous pensons toujours que nous avons de grands joueurs dans ce pays et c’est le cas, mais quand vous regardez l’équipe du Brésil, vous pensez : ‘Oh mon Dieu, d’où viennent-ils ?’ C’était la même chose quand je jouais dans des tournois. Ils avaient des joueurs incroyablement spéciaux. Je suis assez confiant qu’ils vont gagner.”

Finalistes

Le Portugais Cristiano Ronaldo célèbre le premier but de son équipe lors du match du groupe B entre le Portugal et l’Espagne à la Coupe du monde de football 2018





Jamie Carragher – Portugal

Karen Carney – Espagne

“Aux Euros, ils sont sortis en Italie, et je pense que c’est leur possession du ballon qui les rapprochera. Ils ont finalement perdu contre l’Italie aux tirs au but, et leurs jeunes joueurs sont phénoménaux au milieu de terrain. Leur manager Luis Enrique est vraiment expérimenté donc la seule chose qui me préoccupe, c’est de marquer des buts, mais je les soutiens pour garder le ballon.

“Ils ont déjà remporté la Coupe du monde sans attaquant, donc je ne vois pas ce qui est différent.”

Vicente Del Bosque soulève la Coupe du monde avec l’Espagne en 2010





Gary Neville – France

Jamie Redknapp – Espagne

Angleterre

Jamie Carragher – Quarts de finale

Gary Neville pense que Gareth Southgate s’est crédité des tournois précédents et dit que Southgate a gagné le droit de décider s’il veut rester en tant que manager de l’Angleterre, en cas d’échec à la Coupe du monde 2022.



Gary Neville – Quarts de finale

“C’est dangereux de prédire où les parcours des équipes vont aller, mais il semble que l’Angleterre va faire ce qu’elle pense qu’elle fera dans le groupe, et la France fait de même, ils se rencontreraient en quarts et je ne le fais pas. Je ne pense pas qu’ils battrait la France.

“Mais c’est le seul manager et un groupe de joueurs qui, je pense, peuvent faire une performance et s’accrocher – et ils peuvent aussi gagner aux tirs au but. Je pense qu’il y a une chance, mais je pense que la France sera plus forte dans les quarts .”

Gary Neville, Karen Carney, Jamie Redknapp et Jamie Carragher donnent leurs prédictions sur qui, selon eux, commencera pour l’Angleterre lors de leur premier match contre l’Iran, et qui sera le plus précieux pour Southgate tout au long du tournoi.



Jamie Redknapp – Quarts de finale

“Je pense que la performance de l’Angleterre dans la Ligue des Nations a atténué les attentes de tout le monde. J’espère juste que je me trompe et que nous prenons un peu d’élan et que nous commençons à jouer. J’espère que nous pourrons obtenir cette croyance et cette confiance réelle en ces joueurs, alors tout est possible parce que je crois que c’est un tournoi très ouvert.

“Quand vous regardez les champions possibles, vous avez des gens qui pensent que la France pourrait gagner, mais ils ont des problèmes au milieu de terrain. Il va me falloir un peu d’élan pour m’exciter.”

Karen Carney – Demi-finales

“Je pense que c’est le maximum que nous puissions espérer. Avec (Paul) Pogba et (N’Golo) Kante absents, je pense que c’est pourquoi nous pourrions dépasser la France. Après cela, c’est de la chance, mais nous serions heureux. Bien sûr, nous voudrions aller en finale, mais de manière réaliste, aller en demi-finale serait bien.”

Pays de Galles

L’entraîneur du Pays de Galles, Rob Page, estime qu’il s’agit de la plus grande profondeur d’équipe de son équipe ces dernières années avant la Coupe du monde.



Karen Carney – huitièmes de finale

Jamie Carragher – Phases de groupes

“Je pense juste qu’en ce qui concerne les deux joueurs spéciaux qu’ils ont eu lors des deux derniers tournois à Gareth Bale et Aaron Ramsey, ils vieillissent un peu et c’est peut-être la dernière fois que nous les voyons sous un maillot gallois.

Daniel James et Harry Wilson décrivent à quel point ils sont enthousiastes à l’idée de se rendre à la Coupe du monde avec le Pays de Galles et insistent sur le fait qu’ils n’iront pas au Qatar pour rattraper le retard.



“Je pense que Bale restera l’un des plus grands joueurs britanniques de tous les temps avec les titres de la Ligue des champions et le joueur de l’année à quelques reprises en Angleterre, ainsi que ce qu’il a fait pour le Pays de Galles en les emmenant dans des tournois.

“Je pense juste qu’avec l’énergie et l’intensité de cette équipe américaine, c’est peut-être trop pour eux.”

Jamie Redknapp – huitièmes de finale

Gary Neville – Phases de groupes

Le panel de l’avant-première de la Coupe du monde discute des adversaires de l’Angleterre à la Coupe du monde dans le groupe B et analyse jusqu’où l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles peuvent aller au Qatar



Forfait surprise

Jamie Carragher – Danemark

“Le Danemark est dans le groupe de la France, et ils se sont affrontés il n’y a pas si longtemps et les ont battus. Si le Danemark termine en tête de ce groupe, la France pourrait alors affronter l’Argentine lors du premier tour à élimination directe.”

Karen Carney – Espagne

Jamie Redknapp – Sénégal

Le Sénégalais Sadio Mané manquera les premiers matchs de la Coupe du monde sur blessure





Gary Neville – Danemark

Jamie Redknapp – Sénégal

“Je les aime et je sens qu’ils ont des joueurs talentueux et rapides dans l’équipe. Ils sont excitants. Je ne pense pas qu’ils iront loin dans le tournoi, mais ce n’est pas vraiment une surprise si l’Espagne réussit.”

Sortie anticipée surprise

Karen Carney – Belgique

Jamie Carragher – Belgique

“Ils ont été une excellente équipe et Roberto Martinez a fait un travail fantastique – ils ont terminé troisième de la dernière Coupe du monde, mais je pense que c’est un pas trop loin. Romelu Lukaku n’a pas joué depuis des semaines, voire des mois. Je ne suis pas sûr il a joué ce week-end pour l’Inter Milan non plus. Je pense qu’ils pourraient être la surprise pour sortir.”

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku vont à la Coupe du monde avec la Belgique





Jamie Redknapp – Belgique

Gary Neville – Uruguay

Meilleur buteur

Karen Carney – Lionel Messi

Jamie Redknapp – Lautaro Martinez

“Celui qui remporte le Golden Boot marque généralement beaucoup de buts dans ses matchs de groupe. L’Argentine a l’Arabie saoudite dans son groupe, c’est pourquoi je suis parti pour eux.

“Harry Kane a également une grande opportunité quand on regarde les rencontres, à commencer par l’Iran. Personne n’a jamais remporté de Golden Boots consécutives, donc ce serait formidable de le voir faire cela. Martinez marquera des buts pour l’Argentine. “

Kylian Mbappe a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018 – et est encore pressenti pour de grandes choses cette année





Gary Neville – Kylian Mbappé

Jamie Carragher – Lautaro Martinez

Joueur du tournoi

Karen Carney-Neymar

“Je pense que l’Argentine et le Brésil se rencontreront en demi-finale et donc je pense que c’est une bataille entre Messi et Neymar. Celui qui gagnera cette bataille, pour moi, sera le joueur du tournoi.”

Gary Neville – Neymar

Jamie Carragher – Messi

Jamie Redknapp – Neymar