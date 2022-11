Coupe du monde 2022: les chances de l’Angleterre et du Pays de Galles au Qatar sont prédites | Favoris du Brésil, de la France, de l’Argentine et de l’Espagne | Nouvelles du football

Le Brésil battra la France en finale de la Coupe du monde, selon un super ordinateur.

L’algorithme oppose Argentine et Espagne dans un match pour la troisième place, avec Angleterre le plus susceptible de se retirer du tournoi en quart de finale – avec Allemagne, Pays-Bas et Belgique.

Le modèle de prédiction de Stats Perform estime la probabilité de chaque résultat de match en utilisant les cotes du marché des paris et les classements internes des équipes, les performances historiques et récentes des équipes et la force des adversaires – avant d’exécuter 40 000 simulations pour prédire les chances de chaque équipe d’atteindre chaque étape.

Résultats de la phase de groupes

Le super ordinateur prédit Angleterre sera en tête du groupe B (60%) mais a une chance sur quatre de terminer à la deuxième place, tandis qu’une sortie en phase de groupes – comme au Brésil il y a huit ans – se situe à 11%.

La Etats-Unis bord Pays de Galles pour la deuxième place du groupe B, enregistrant respectivement 29% et 26,8% pour assurer cette position.

Image:

Route vers la finale





Les chances suggèrent également qu’une finition en tête de table pour l’équipe de Rob Page n’est pas au-delà d’une possibilité raisonnable à 14%, ce qui équivaut à une chance sur sept – mais il y a aussi 29% de chances de finir au plus bas.

Brésil ont les meilleures chances de dominer leur classement dans tous les groupes avec 68% dans le groupe G, suivis des rivaux sud-américains Argentine à 65% dans le groupe C – avec l’équipe de Gareth Southgate, troisième favori, en tête de leur peloton avec 60%, ainsi que France.

Progression vers les huitièmes de finale

Groupe A: Pays-Bas et Sénégal

et Groupe B : Angleterre et Etats-Unis

et Groupe C : Argentine et Mexique

et Groupe D : France et Danemark

et Groupe E : Espagne et Allemagne

et Groupe F : Belgique et Croatie

et Groupe G : Brésil et Suisse

et Groupe H : le Portugal et Uruguay

Résultats à élimination directe

Les chances de l’ordinateur pour la progression des éliminations ne sont pas nécessairement en corrélation avec le parcours des équipes vers la finale, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir un affrontement lorsque deux équipes qui devraient atteindre les dernières étapes se rencontrent plus tôt dans les éliminations.

Cependant, les stars de Samba ont récemment dépassé la Belgique au sommet du classement mondial de la FIFA et sont les favorites pour soulever le trophée au stade de Lusail le 18 décembre – la France étant le perdant le plus probable.

Image:

Le Brésil battra la France en finale de la Coupe du monde 2022, selon le super ordinateur





L’Angleterre a 84% de chances d’atteindre les huitièmes de finale, avec des chances de plus en plus réduites pour les quarts de finale (55%), les demi-finales (31%), la finale (17%) et le vainqueur (neuf pour cent). Southgate a donc une chance sur 10 de mettre fin à la course de 56 ans du pays sans trophée dans le match masculin.

La progression du Pays de Galles vers les KO est mesurée à 41%, avec un quart de finale à 17% – ce qui correspondrait aux progrès de leur seule Coupe du monde précédente en 1958. Les chances sont considérablement réduites pour réserver une place dans les demi-finales (5,8 %), la finale (1,9 %) et les vainqueurs éventuels (0,6 %).