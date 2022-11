Coupe du monde 2022: l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate au Qatar analysée pour les buts, l’expérience et le style | Nouvelles du football

Gareth Southgate a révélé son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar – mais à quel point ses sélections sont-elles expérimentées, cliniques et défensives ?

Qui est qui dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde

Le milieu de terrain de Leicester James Maddison et l’attaquant de Newcastle Callum Wilson ont fait partie de la dernière équipe de 26 joueurs – malgré le dernier match pour l’Angleterre en 2019.

Conor Gallagher s’est également frayé un chemin dans l’avion – après avoir impressionné par son style d’intensité pour Chelsea cette saison et dans les récentes équipes d’Angleterre.

L’arrière latéral de Liverpool Trent Alexander-Arnold et le défenseur polyvalent d’Arsenal Ben White ont également réservé des places – bien qu’ils n’aient pas réussi à chronométrer le temps de jeu lors des récents internationaux.

Alors, est-ce que c’est l’équipe qui va enfin le ramener « à la maison » ? Jetons un coup d’œil aux chiffres derrière l’équipe…

Progrès en Coupe du monde

Image:

L’Angleterre a remporté sa seule Coupe du monde à ce jour en 1966





Les paroles bien versées de l’hymne de Baddiel et Skinner Trois Lions (le football rentre à la maison) à l’origine référencé “30 ans de blessure”, mais cette période de temps sans argenterie dans le jeu masculin s’est maintenant étendue à 56 ans depuis sa sortie avant l’Euro ’96.

Image:

Baddiel et Skinner ont initialement sorti l’hymne Three Lions (Football’s Coming Home) pour l’Euro 96 et réédité pour la Coupe du monde 1998





Lors des Coupes du monde, l’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour des tournois consécutifs en 1974 et 1978 avant de profiter d’une période d’amélioration progressive entre 1982 et 1990 – culminant avec Gascoigne and Co. s’effondrant en demi-finale lors d’une séance de tirs au but – contre l’Allemagne de l’Ouest à Italia 90.

Cette progression s’est terminée brusquement par l’échec de la qualification pour la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis, mais l’Angleterre s’est reconstruite et a connu deux quarts de finale successifs en 2002 et 2006.

Cependant, l’Angleterre a enduré trois tournois successifs avec des progrès régressifs après le tournoi de 2006 en Allemagne – avant de subir une sortie humiliante de la phase de groupes au Brésil 2014 sous la direction de Roy Hodgson, qui s’est retiré à l’expiration de son contrat après avoir perdu contre l’Islande en huitièmes de finale. 16 à l’Euro 2016.

Sam Allardyce a pris les rênes mais a quitté le rôle après seulement un match en charge suite à une piqûre de journal – avec Southgate prenant la barre par intérim mais assumant le rôle de manière permanente quatre matchs plus tard.

L’ancien défenseur anglais les a menés à leur première demi-finale de Coupe du monde en 28 ans mais a perdu 2-1 contre la Croatie, avant de guider son équipe vers la finale de l’Euro 2020 – disputée en 2021 en raison de la crise du Covid-19 – et perdant la séance de tirs au but 3-2 contre l’Italie.

Casquettes d’équipe

Southgate a semblé repartir de zéro en tant que patron de l’Angleterre, avec son équipe de la Coupe du monde 2018 classée comme l’équipe d’Angleterre la plus inexpérimentée à une Coupe du monde en 56 ans – l’équipe n’a en moyenne que 21 sélections internationales.

Quatre ans plus tard, cette moyenne a considérablement augmenté pour atteindre 31 et se classe au quatrième rang des équipes anglaises les plus expérimentées sur 17 Coupes du monde depuis 1950.

Il convient de reconnaître que certains des tournois les plus réussis d’Angleterre à l’ère moderne sont issus d’équipes ayant la plus grande expérience internationale dans les rangs – atteignant les demi-finales en 1990 avec des membres de l’équipe totalisant en moyenne plus de 30 sélections.

Qu’en est-il de l’âge moyen de l’équipe d’Angleterre ?

Jude Bellingham est la star émergente de l’Angleterre, brillant dans les matches amicaux menant au tournoi pour contrecarrer les performances de l’équipe en dessous de la moyenne et revendiquer sérieusement de remplacer Kalvin Phillips, alors mis à l’écart, en tant que titulaire régulier aux côtés de Declan Rice au milieu de terrain.

Le joueur de 19 ans sera le seul adolescent du camp au Qatar, avec l’ailier d’Arsenal Bukayo Saka (21 ans), l’attaquant de Manchester City Phil Foden et le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagher (22 ans) également en lice pour les places de départ malgré leurs premières années.

L’Angleterre n’a pas de véritable “vétéran”, mais dispose d’un trio de stars chevronnées en Jordan Henderson, Kyle Walker et Kieran Tripper – tous maintenant âgés de 32 ans.

Plafonds internationaux et âges moyens ne vont pas forcément de pair. Il y avait moins de matchs au début, ce qui fausse les résultats des époques précédentes, mais Fabio Capello a bricolé l’équipe d’Angleterre la plus âgée ces dernières années en 2010 avec une moyenne de 28 ans et 157 jours – correspondant presque à l’aînée de Walter Winterbottom en 1950.

La tendance générale à offrir aux jeunes joueurs une expérience internationale est incarnée par la disparité entre les sélections et l’âge en 2006. En termes de sélections moyennes, l’Angleterre s’est classée troisième dans la liste de tous les temps en Allemagne sous Sven-Goran Eriksson, mais a atteint un âge moyen de 25 ans. ans et 95 jours – le deuxième plus jeune de tous les temps.

Une étude de Sky Sports a révélé que la plupart des champions de Premier League à succès ont eu des onze de départ âgés en moyenne d’environ 27 ans et que l’équipe actuelle d’Angleterre a en moyenne 26 ans et 153 jours – soit seulement 48 jours de moins que l’équipe anglaise gagnante en 1966.

Représentation des clubs

L’équipe actuelle comprend une myriade de clubs. Cependant, comme dans la plupart des cas, Manchester City domine avec cinq joueurs représentant le bleu ciel, tandis qu’Arsenal, Chelsea, Newcastle et Manchester United ont tous trois joueurs, suivis de Liverpool et Tottenham chacun avec deux.

Il y a aussi une représentation continentale sous la forme du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham – mais pas d’espace pour les habitués de l’équipe, l’attaquant rom Tammy Abraham et le défenseur de l’AC Milan Fikayo Tomori.

Sans surprise, Manchester United a ouvert la voie à une représentation de tous les temps – devant Tottenham et Liverpool. Ces trois clubs ont une avance considérable sur le duo de poursuivants Arsenal et Chelsea.

Composition de la position de l’équipe ?

Southgate a été largement critiqué pour ses tactiques défensives, mais ces accusations sont contrées par le succès des deux tournois sous sa direction et un taux de victoire impressionnant de 60,5% – qui se classe comme le quatrième meilleur ratio sous n’importe quel manager anglais pour avoir réussi plus d’un. Jeu.

En effet, il existe également une croyance plus large selon laquelle les tactiques défensives rapportent de plus grandes récompenses dans le football de tournoi, où rester étanche est sans doute plus important que marquer en jeu ouvert – avec des tirs au but introduits dans les tours à élimination directe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que l’équilibre de son équipe était l’objectif principal et pense qu’il a tout couvert.



L’Angleterre a marqué 0,68 buts par match en moyenne sous Southgate, qui se classe comme le cinquième meilleur ratio de l’histoire – à l’exclusion du record de Sam Allardyce d’un match en charge.

Southgate a sélectionné neuf défenseurs dans son équipe pour le Qatar – un de moins qu’en Russie il y a quatre ans. En effet, près de la moitié de son équipe pour ce tournoi était enregistrée comme défenseur, soit 44%, pour être précis. Cette proportion se classe comme la composition défensive la plus élevée de l’histoire de l’Angleterre lors des Coupes du monde.

Cela découle de sa préférence pour jouer à cinq à l’arrière, ce qui ne laisse souvent de place qu’à deux milieux de terrain traditionnels, tandis que les arrières latéraux jouent clairement un rôle offensif – de sorte que les chiffres sont sans doute faussés par rapport aux données historiques.

En fait, contrairement à la croyance populaire, l’Angleterre de Southgate est l’équipe la plus avancée de toutes les équipes anglaises depuis qu’Opta a commencé à enregistrer les données en 1990.

La séquence de passes moyenne de l’Angleterre a commencé à 44 m de son propre but en 2018 – ce qui équivaut à 10 m plus haut sur le terrain qu’en 2002, et toujours quatre mètres plus avancés qu’en 2014.

Cependant, la robustesse défensive reste clairement le principal domaine d’intérêt de Southgate et, cette fois-ci, le manager a réduit le ratio défensif de l’équipe à 35%.

L’Angleterre est-elle des buteurs prolifiques ?

La principale force de l’Angleterre est largement considérée comme étant en attaque

Malgré les accusations selon lesquelles l’Angleterre est trop défensive sous Southgate, l’actuel entraîneur anglais a enregistré un ratio de buts moyen de 2,12 buts par match.

Malgré cela, seuls trois membres de l’équipe ont enregistré des retours à deux chiffres sous un maillot anglais : Harry Kane, Raheem Sterling et Marcus Rashford.

Kane dépasse de loin tous les autres coéquipiers, marquant 51 buts en seulement 75 matchs – ce qui équivaut à un ratio de 0,68 en tête de l’équipe. Les attaquants larges réguliers ont tous des moyennes record d’environ un but toutes les quatre apparitions.

Kane prêt à battre un record ?

Harry Kane pourrait battre le record de tous les temps pour les buts de l’Angleterre pendant le tournoi, son total de 51 n’étant qu’à deux de Wayne Rooney.

Comme indiqué, le joueur de 28 ans a décroché son parcours en seulement 75 apparitions internationales, contre 120 sélections de Rooney au niveau international – ce qui dépasse considérablement les 0,45 buts de Rooney par apparition.

L’attaquant allemand Miroslav Klose reste le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde avec 16 buts – devant les légendes Ronaldo, Gerd Muller, Just Fontaine et Jurgen Klinsmann. Kane reste à 10 buts de moins que l’Allemand, ayant marqué six buts dans la compétition au cours de sa carrière à ce jour.

Vous pouvez utiliser le tableau interactif ci-dessous pour filtrer ou rechercher parmi les 51 buts de Kane, en remontant jusqu’à son tout premier sous un maillot anglais contre la Lituanie lors des éliminatoires du Championnat d’Europe en 2015.

Analyse : Southgate change d’accent

Nick Wright de Sky Sports :

Gareth Southgate est souvent accusé d’être trop défensif en tant que manager de l’Angleterre. Ses détracteurs disent qu’il est trop prudent avec sa tactique, utilisant ses décisions de sélection comme preuve de sa réticence à libérer le véritable potentiel offensif de l’Angleterre.

Ces critiques voient du conservatisme dans les équipes de Southgate et il est généralement facile de comprendre pourquoi.

Lors de la dernière Coupe du monde en Russie, son groupe de 23 joueurs comprenait 10 défenseurs, un pourcentage plus élevé que dans n’importe quelle équipe de Coupe du monde d’Angleterre précédente, remontant au tournoi de 1950 au Brésil.

Cette année, cependant, il est allé dans la direction opposée, ne nommant que neuf défenseurs malgré la flexibilité d’une équipe élargie, lui permettant de prendre 26 joueurs au lieu de 23.

Il n’est pas allé aussi loin que le Brésil, y compris six attaquants contre les neuf de Tite, mais ses sélections suggèrent qu’il a peut-être noté que les équipes récemment vainqueurs de la Coupe du monde montrent peu de preuves d’accent défensif en termes de nombre.

En 2018, l’équipe de France comptait huit défenseurs, dont quatre – Lucas Hernandez, Raphael Varane, Samuel Umtiti et Benjamin Pavard – commençant au moins six de leurs sept matchs.

L’équipe allemande en 2014 comptait neuf défenseurs, mais encore une fois, leur ligne de fond comportait généralement les mêmes individus.

Jerome Boateng, Benedikt Howedes et Philippe Lahm ont tous commencé chaque match (bien que ce dernier opère parfois au milieu de terrain), tandis que Mats Hummels a commencé tous sauf un, et Per Mertesacker a commencé les quatre sur sept dans lesquels Lahm a été avancé.

L’équipe espagnole en 2010 comptait encore moins de défenseurs, le manager Vicente del Bosque n’en comptant que sept. Il s’est avéré qu’il a utilisé les mêmes arrières que Joan Capdevilla, Gerard Pique, Carles Puyol et Sergio Ramos à chaque match.

Ainsi, plus que le besoin d’une gamme d’options en défense, les équipes récemment vainqueurs de la Coupe du monde montrent l’importance de la stabilité et de la cohérence à l’arrière, suggérant que plus d’options plus haut sur le terrain pourraient être la voie la plus avantageuse.

Southgate a décidé d’en tenir compte.