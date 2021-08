Coupe du monde 2022 : le VAR sera utilisé dans les éliminatoires en Europe à partir du mois prochain | Actualités footballistiques

Des arbitres assistants vidéo seront utilisés lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Europe, à partir du mois prochain.

L’utilisation légère de la VAR à l’Euro 2020 a été largement saluée, et l’UEFA espère que ces normes seront maintenues lors des éliminatoires du Qatar, les phases de groupes se terminant en novembre.

Contrairement à l’Euro, où les VAR étaient basés en dehors des matchs au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse, la technologie sera mise en œuvre sur place dans le stade accueillant chaque match de qualification.

L’UEFA avait espéré introduire le VAR dans ses compétitions de qualification pour les équipes nationales plus tôt mais les difficultés logistiques causées par la pandémie de coronavirus l’ont obligée à retarder.

L’Angleterre jouera trois matches de qualification lors de la trêve internationale du mois prochain, à l’extérieur en Hongrie et en Pologne les 2 et 8 septembre respectivement et à domicile contre Andorre le 5 septembre.