Coupe du monde 2022 : le Saoudien Ali Al-Bulaihi révèle ce qu’il a dit à Lionel Messi lors de CETTE confrontation

Après la victoire choc de l’Arabie saoudite contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, une vidéo du défenseur saoudien Ali Blihi est devenue virale.

Blihi n’avait marqué aucun des buts qui ont renversé la tendance face à l’un des favoris de la Coupe du monde. Il n’avait pas non plus obtenu de passe décisive. Mais une confrontation avec Lionel Messi, avec des scores à 2-1 contre l’Arabie saoudite, a suscité la curiosité des fans de football. Qu’est-ce qu’Al-Bulaihi a dit exactement à Lionel Messi à la suite du but victorieux de son pays ?

Certains se sont demandé s’il réclamait agressivement le maillot du joueur du PSG après le coup de sifflet final. D’autres se sont demandé s’il ne faisait que profiter d’une gaufre avec sans doute le plus grand joueur de tous les temps. Mais il a maintenant été révélé ce que le défenseur disait à Messi à ces moments-là.

Miren lo que pasó tras el gol de Salem Al-Dawsari ante ArgentinaAli Al-Bulaihi (5) buscó a Lionel Messi y le dijo unas cosas.En el segundo tweet se ve mejor👇🏽pic.twitter.com/DrGLMRvgJa22 novembre 2022 Voir plus

“Tes coéquipiers fêtaient le deuxième but, tu n’es pas allé le fêter avec eux”, a demandé un journaliste après le match. “Vous êtes allé voir Messi, vous lui avez tapé dans le dos et vous avez eu l’air d’essayer de déclencher une dispute. Que s’est-il passé?”

La réponse d’Al-Bulaihi pourrait en surprendre plus d’un. “Rien,” répondit-il. “Je lui ai juste dit : ‘Regarde-moi, tu es ne pas gagner aujourd’hui!’ C’est ce que j’ai dit à Messi.”

Dans une étrange démonstration de confiance, Al-Bulaihi a informé Messi – un joueur qui a marqué plus de 780 buts pour le club et le pays au cours d’une brillante carrière – qu’il n’y avait aucun moyen que ses coéquipiers argentins trouvent un chemin à travers la défense saoudienne. encore cet après-midi.

Étant donné que le deuxième but saoudien n’est intervenu qu’à la 53e minute, c’était une déclaration audacieuse. Cela a peut-être fonctionné, cependant, avec Messi et ses compatriotes qui ont du mal à trouver un chemin à travers leurs adversaires obstinés en route vers une défaite historique au Qatar.

C’est peut-être la plus grande scène de toutes, mais la merde de football est toujours une arme à la Coupe du monde.