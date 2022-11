Coupe du monde 2022: le programme d’entraînement INSANE pour l’enfance du héros australien Mitchell Duke révélé

L’Australien Mitchell Duke a donné à son équipe un départ de rêve avec son but contre la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022.

Les Socceroos avaient désespérément besoin de trois points contre l’équipe nord-africaine, après leur première défaite contre la France.

Heureusement, le héros Duke est apparu avec une tête divine en première mi-temps pour les faire avancer. Le but a vu Duke faire une passe délicate à un coéquipier, avant de bondir vers l’avant, dans la surface adverse, et de terminer le mouvement avec une superbe tête en arrière dans le coin le plus éloigné. Le but a montré la qualité technique de Duke, ainsi que ses prouesses physiques.

Alors que certains fans ont peut-être été étonnés de voir l’Australien marquer un but aussi complet, ceux qui connaissent le passé de Duke ne seront pas surpris. L’attaquant de Fagiano Okiyama est dur comme des clous, grâce à un régime d’entraînement strict qui lui a été imposé dans sa jeunesse.

Chaque matin pendant son enfance, le père de Duke le réveillait à 5 heures du matin et lui demandait d’effectuer 100 pompes, 100 redressements assis et 100 tractions avant l’école. Duke devait les faire tous les jours pour satisfaire son père.

“Cela a construit une base de motivation, le désespoir de le faire”, a déclaré Duke dans une récente interview. “Je suis extrêmement reconnaissant.”

Le physique et la détermination de Duke sont parmi les plus grands aspects de son jeu. “J’étais plus qu’un travailleur acharné”, a-t-il déclaré à propos de sa jeunesse. “Et j’ai en quelque sorte gardé cela tout au long de ma carrière. Cela a toujours été la base de ma façon de jouer: 100%, des niveaux d’énergie élevés, un style de travail jusqu’à ce que vous tombiez.”

Marquer un but lors d’une Coupe du monde est l’une des plus grandes réalisations de la carrière d’un footballeur. On dirait qu’il doit remercier son père de lui avoir donné le courage et la ténacité nécessaires pour faire décoller son équipe contre la Tunisie.