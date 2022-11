Coupe du monde 2022 : le président de la FIFA, Gianni Infantino, dénonce “l’hypocrisie” des critiques du Qatar

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu le Qatar et accusé l’Occident d'”hypocrisie” dans un discours d’ouverture extraordinaire avant la Coupe du monde 2022.

Le Qatar a été fortement critiqué avant le tournoi pour son bilan épouvantable en matière de droits de l’homme ces dernières années, en particulier pour la mort de travailleurs migrants dans la construction de stades et le traitement réservé aux personnes LGBTQ par le pays.

Infantino, qui est né en Suisse mais vit actuellement à Doha, a utilisé son discours d’ouverture pour défendre le Qatar et a dit aux nations européennes de regarder leur propre passé au lieu de critiquer l’hôte de la Coupe du monde.

“Aujourd’hui, j’ai des sentiments forts”, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, je me sens Qatari, je me sens Arabe, je me sens Africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant.”

🗣 “Aujourd’hui, je me sens Qatari. Aujourd’hui, je me sens arabe. Aujourd’hui, je me sens africaine. Aujourd’hui, je me sens gay. Aujourd’hui, je me sens handicapé. Aujourd’hui, je me sens travailleur migrant.” Le président de la FIFA, Gianni Infantino avec un discours étrange à la veille de la Coupe du monde 2022 pic.twitter.com/f1xIfWAjom19 novembre 2022 Voir plus

Un rapport de The Guardian l’année dernière affirmait que 6 500 travailleurs migrants d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka avaient perdu la vie au Qatar depuis que le pays avait remporté sa candidature à la Coupe du monde en 2010.

Le gouvernement qatari affirme que le nombre est bien inférieur, ses archives ne faisant état que de 37 décès parmi les travailleurs sur les chantiers de construction de stades entre 2014 et 2020, dont seulement trois “liés au travail”.

“Nous avons appris de nombreuses leçons des Européens et du monde occidental”, a déclaré Infantino dans son discours d’ouverture, qui a duré près d’une heure.

“Je suis européen. Pour ce que nous faisons depuis 3 000 ans dans le monde, nous devrions nous excuser pour les 3 000 prochaines années avant de donner des leçons de morale.

“Si l’Europe se soucie vraiment du destin de ces personnes, elle peut créer des canaux légaux – comme l’a fait le Qatar – où un certain nombre de ces travailleurs peuvent venir travailler en Europe. Donnez-leur un avenir, un espoir.

“Je pense que ce sera la Coupe du monde qui montrera à quel point le jeu est sale.” Melissa Reddy distingue la déclaration “étonnante” et “irrespectueuse” de Gianni Infantino 🔊 pic.twitter.com/AFtVX83uBT19 novembre 2022 Voir plus

“J’ai du mal à comprendre les critiques. Nous devons investir pour aider ces personnes, dans l’éducation et leur donner un avenir meilleur et plus d’espoir. Nous devrions tous nous éduquer, beaucoup de choses ne sont pas parfaites mais réformer et changer prend du temps.

“Cette leçon de morale unilatérale n’est que de l’hypocrisie. Je me demande pourquoi personne ne reconnaît les progrès réalisés ici depuis 2016.

“Ce n’est pas facile d’accepter les critiques d’une décision qui a été prise il y a 12 ans. Le Qatar est prêt, ce sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps.

“Je n’ai pas à défendre le Qatar, ils peuvent se défendre. Je défends le football. Le Qatar a fait des progrès et je ressens beaucoup d’autres choses aussi.

“Bien sûr, je ne suis pas qatarien, arabe, africain, gay, handicapé ou travailleur migrant. Mais je me sens comme eux parce que je sais ce que signifie être victime de discrimination et d’intimidation en tant qu’étranger dans un pays étranger.

“Enfant, j’ai été victime d’intimidation parce que j’avais les cheveux roux et des taches de rousseur. J’ai été victime d’intimidation pour cela.”

La Coupe du monde débutera dimanche, avec les hôtes du Qatar en action contre l’Équateur à 16h00 GMT.