Coupe du monde 2022: le penalty douteux de Cristiano Ronaldo a montré son “génie”, selon un panel de la FIFA

Cristiano Ronaldo a montré son “génie” en remportant un penalty controversé pour le Portugal lors de leur victoire 3-2 contre le Ghana jeudi, selon un panel de la FIFA.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a été défié par Mohammed Salisu et le Portugal a reçu un penalty, que Ronaldo a lui-même converti pour devenir le seul homme de l’histoire à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

Le but de Ronaldo a également ouvert l’impasse en route vers une victoire 3-2 pour les Portugais, mais la décision d’accorder le coup de pied a exaspéré le Ghana, son entraîneur Otto Addo le décrivant comme un “cadeau spécial” après le match.

Mais le Groupe d’étude technique (TSG) de la FIFA a vu les choses différemment. Lors d’une conférence de presse au Qatar, ils ont déclaré que le tournoi était sur la bonne voie pour voir un nombre record de pénalités.

Et parlant de la façon dont Ronaldo a remporté son coup de pied contre le Ghana, l’ancien gardien de but colombien et membre du panel du TSG Faryd Mondragon a déclaré : “Peut-être que les attaquants deviennent plus intelligents ?

“Si vous regardez le penalty que Ronaldo a obtenu, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de cet homme, mais l’intelligence et l’ingénieuse pensée d’être patient et d’attendre cette fraction de seconde pour toucher le ballon en premier avant vous, et continuer ma jambe pour que votre contact touche ma jambe.

“C’est du génie total.”

Ronaldo a maintenant marqué huit buts lors de ses cinq Coupes du monde et il sera de retour en action alors que le Portugal affrontera l’Uruguay dans le groupe H lundi.