Coupe du monde 2022 : le pays hôte, le Qatar, interdit la bière dans et autour des stades

Le pays hôte, le Qatar, a interdit la vente d’alcool pendant et autour de la Coupe du monde deux jours avant le début du tournoi mondial, a annoncé la FIFA. confirmé dans un communiqué le vendredi.

Lorsque le Qatar a remporté les droits d’organisation de la Coupe du monde en 2010les responsables ont accepté de vendre de l’alcool dans les stades de l’événement, Le New York Times signalé. A deux jours du début de la Coupe du monde, le gouvernement qatari est revenu sur sa décision.

“A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, il a été décidé de concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le Festival des fans de la FIFA, d’autres destinations de supporters et des sites sous licence, supprimant les points de vente de bière des périmètres des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.” a déclaré l’organisation de football.

Les gens peuvent acheter des boissons alcoolisées dans les zones de fans autorisées après 18h30, heure locale, et les fans ivres seront envoyés dégriser dans des zones spéciales, CNBC a rapporté.

La consommation d’alcool est autorisée parmi les touristes dans la nation du Golfe, et le gouvernement qatari contrôle strictement sa vente et sa consommation, de nombreux hôtels et restaurants agréés étant autorisés. La Bud Zero sans alcool sera toujours vendue au stade du Qatar.

La Coupe du monde commence dimanche et se termine le 18 décembre. Des équipes de 32 pays s’affronteront, y compris l’équipe américaine, qui ne s’est pas qualifiée pour l’événement depuis 2014.