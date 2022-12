Coupe du monde 2022 : le patron du Maroc entreprend de “réécrire l’histoire” en demi-finale avec la France

Maroc (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’entraîneur-chef Walid Regragui a proclamé avec insistance que son équipe n’en avait pas fini avec son incroyable Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) aventure encore, alors qu’ils se préparent pour une demi-finale historique avec la France (s’ouvre dans un nouvel onglet) le mercredi soir.

En battant le Portugal 1-0 en quart de finale, le Maroc a franchi ce plafond de verre séculaire pour devenir la toute première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas avaient déjà éliminé l’Espagne aux tirs au but pour atteindre ce point, après avoir remporté de manière impressionnante un groupe avec la Croatie, finaliste en 2018. (s’ouvre dans un nouvel onglet) et la Belgique, troisième, (ils ont fait match nul 0-0 avec le premier et battu le second 2-0).

Les Bleus – qui cherchent à devenir la première équipe à conserver le trophée depuis le Brésil il y a 60 ans – constituent le test le plus difficile du Maroc à ce jour, mais Regragui a pris un ton déterminé dans la préparation du plus grand match de l’histoire de son pays. Il a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Plus nous avançons dans le tournoi, plus les matchs sont difficiles. Nous allons affronter les champions du monde, avec des joueurs de classe mondiale et un très bon entraîneur. [Didier Deschamps] – peut-être le meilleur au monde. Mais nous allons nous concentrer sur ce que nous faisons bien, montrer une grande volonté et essayer de créer une surprise. Pourquoi ne pas atteindre la finale de la Coupe du monde ?

“Nous sommes très ambitieux et nous avons faim. Je ne sais pas si cela va suffire, mais c’est peut-être parce que nous avons un bon esprit ; nous sommes très confiants et nous sommes déterminés à réécrire les livres d’histoire. Nous voulons l’Afrique être au sommet du monde.

“Vous pouvez dire que je suis fou, je suis fou – mais je pense qu’un peu de folie est bonne.”

L’ambition et la faim (et peut-être un peu de folie de la part de leur entraîneur – qui n’a été nommé qu’en août) semblent avoir plutôt bien servi le Maroc jusqu’à présent : ils ont concédé un but, le plus bas du tournoi, en cinq matches au Qatar – et c’était un but contre son camp (lors de leur victoire 2-1 en phase de groupes contre le Canada).

Bouleverser la France pour aller jusqu’en finale prendra plus que cela, mais cela a été la Coupe du Monde des chocs – alors qui dit Regragui et co. ne peut pas en retirer un tout-puissant ici?