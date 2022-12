Coupe du monde 2022: le patron de la France, Didier Deschamps, fait l’éloge du “scintillant” Lionel Messi avant la finale

France (s’ouvre dans un nouvel onglet) L’entraîneur Didier Deschamps a reconnu la “forme scintillante” de Lionel Messi alors qu’il prépare son équipe pour la Coupe du monde 2022 de dimanche (s’ouvre dans un nouvel onglet) finale contre l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les Bleus visent à devenir la première équipe depuis le Brésil en 1962 à conserver la Coupe du monde, et se dressent sur leur chemin l’Albiceleste inspiré par Messi – pour qui la victoire serait la fin parfaite de la carrière internationale de leur légendaire capitaine.

La France de Deschamps a croisé la route de l’Argentine de Messi en route vers la gloire à Russie 2018, remportant un thriller 4-3 lors des 16 derniers – donc le joueur de 54 ans sait très bien à quoi s’attendre de Messi : l’inattendu.

S’exprimant après la victoire 2-0 en demi-finale de mercredi contre le Maroc, Deschamps – qui a été capitaine de la France pour son premier triomphe en Coupe du monde, à domicile en 1998 – a déclaré :

“Lionel Messi était dans une forme scintillante. Il y a quatre ans, à la Coupe du monde, il a joué comme avant-centre contre nous, ce qui nous a surpris – alors que maintenant, il joue derrière le [centre-forward]ramasser beaucoup le ballon et courir avec.

“Nous allons essayer de contrer la menace de Messi et l’empêcher d’influencer le jeu – et ils vont [Argentina] essayer d’arrêter l’influence de certains de mes joueurs.”

Cette finale est présentée comme une bataille entre Kylian Mbappe et Messi (s’ouvre dans un nouvel onglet) – et à juste titre : les stars respectives de la France et de l’Argentine ont été les deux vedettes de ce tournoi.

Entrant dans cette rencontre alléchante, la paire est à égalité en tête du classement du Golden Boot avec cinq buts chacun. Le Français Olivier Giroud et l’Argentin Julian Alvarez sont tous les deux un plus loin sur quatre.