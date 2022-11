Coupe du monde 2022 : le Néerlandais Louis van Gaal n’a pas perdu un match de tournoi en 90 minutes depuis 2001

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal entre dans la Coupe du monde 2022 avec le record le plus incroyable de tous les entraîneurs.

Les Néerlandais sont invaincus dans le football de compétition en 90 minutes sous l’Iron Tulip, après avoir perdu lors de la Coupe du monde 2014 aux tirs au but contre l’Argentine. En fait, la dernière fois que Van Gaal a goûté à la défaite dans un match qui signifiait quelque chose, la République d’Irlande a battu les Oranje en 2001.

C’est plus de 20 ans. Depuis lors, LVG est retourné entraîner Barcelone dans un second temps, a remporté des titres à l’AZ Alkmaar et au Bayern Munich avant son passage en tant que manager de Manchester United, a emmené les Pays-Bas en demi-finale de Coupe du monde au Brésil, s’est retiré du jeu puis a inversé cette décision de diriger à nouveau sa nation au Qatar.

Ce fut toute une carrière pour Louis van Gaal – et un record incroyable au niveau international (Crédit image : PA)

Cody Gakpo a ouvert le score après seulement cinq minutes et quatre secondes pour marquer le premier but de la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent. Le n ° 8 néerlandais, lié à une pléthore de géants de la Premier League, s’est accroché à un ballon de Davy Klaassen après un capot du défenseur de Manchester City Nathan Ake.

En marquant, Gakpo est devenu le premier joueur du tournoi à avoir marqué dans deux matchs distincts du tournoi. Alors que le Sénégal a battu le Qatar 3-1 lors du match précédent du groupe A – et que Gakpo a maintenant marqué deux buts dans la compétition – il y a une réelle chance que la star du PSV accumule son décompte contre les hôtes du Qatar lors du dernier match de groupe pour se mettre fermement dans le cadre du Golden Boot avant qu’Enner Valencia ne prenne l’avantage, marquant son troisième de la compétition lorsqu’il égalisait contre les Néerlandais.

Il s’agissait également d’une équipe néerlandaise sans deux partants, à Matthijs de Ligt et Memphis Depay – pour deux raisons très différentes. Ismaila Sarr de Watford a mis De Ligt en lambeaux lors du match d’ouverture des Néerlandais contre le Sénégal avant que Gakpo ne trouve à nouveau la percée. L’arrière central du Bayern Munich s’est retrouvé abandonné pour le jeune Jurrien Timber – un autre produit de la célèbre académie de l’Ajax – tandis que le leader de Barcelone Memphis Depay n’a été jugé suffisamment en forme pour participer que pendant 45 minutes de ce match.

Effectivement, Memphis – le deuxième meilleur buteur des Oranje de tous les temps derrière l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United Robin van Persie – est arrivé pour le deuxième 45 en tant que remplaçant à la mi-temps.

Le vainqueur du groupe A des Pays-Bas et de l’Équateur affrontera le deuxième du groupe B de l’Angleterre et du Pays de Galles lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.