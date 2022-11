Coupe du monde 2022: le match d’ouverture de l’Angleterre avec l’Iran entaché de problèmes de billets avant le match au stade international de Khalifa | Nouvelles du football

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Iran a été entaché de problèmes de billets avant le match, ce qui a conduit un certain nombre de supporters à manquer le coup d’envoi.

Le match a commencé comme prévu à Doha, mais il y a eu plusieurs rapports de fans rencontrant des difficultés pour entrer à temps dans le stade international de Khalifa.

À l’approche du coup d’envoi de 16 heures, heure locale (13 heures GMT), certains supporters actualisaient frénétiquement l’application mobile de billetterie officielle sur leurs téléphones dans le but de charger leur code QR.

La FIFA a reconnu que certains fans rencontraient des problèmes pour accéder à leurs billets et a déclaré qu’elle travaillait à résoudre le problème.

Une déclaration peu avant le coup d’envoi disait: “Certains spectateurs rencontrent actuellement un problème pour accéder à leurs billets via l’application de billetterie de la FIFA. La FIFA travaille à résoudre le problème.

“En attendant, les fans qui ne peuvent pas accéder à leurs billets mobiles doivent vérifier leurs comptes de messagerie qu’ils ont utilisés pour s’inscrire à l’application de billetterie pour plus d’instructions.

“Au cas où les fans ne pourraient pas accéder à leurs comptes de messagerie, le point de résolution des tickets du stade pourra les aider.

“Nous remercions les fans pour leur compréhension alors que nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible.”

Free Lions, l’équipe de l’Association des supporters de football qui fournit des conseils de voyage et de logistique aux fans, a également publié une déclaration sur les réseaux sociaux.

Ils ont écrit sur Twitter: “Nous sommes conscients de problèmes avec certains billets électroniques au stade avec l’application de billetterie de la FIFA. La FA travaille dur pour trouver une solution pour les fans anglais.

“Si vous rencontrez des problèmes pour voir votre billet sur l’application, rejoignez la file d’attente de résolution de billetterie au stade, mais continuez à vérifier l’application.”

“Les files d’attente ne bougeaient pas”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett et Kaveh Solhekol analysent pourquoi l’Angleterre, le Pays de Galles et d’autres nations européennes ont décidé de ne pas porter le brassard OneLove lors de la Coupe du monde au Qatar



Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett, écrit quelques minutes avant le coup d’envoi à Doha :

“Nous venons de traverser de longues files d’attente de supporters anglais et iraniens essayant d’entrer dans le stade international de Khalifa.

“Pendant des périodes assez longues, les files d’attente ne bougeaient pas du tout alors que les officiels et les stewards se débattaient avec les tourniquets automatisés.

“En fin de compte, ils ont laissé passer les gens avec des contrôles visuels des billets, plutôt que des contrôles numériques sur les tourniquets.

“De nombreux supporters anglais seront toujours à l’extérieur pour essayer d’entrer et manqueront le coup d’envoi.”

L’Angleterre “l’a mis en bouteille” sur le brassard OneLove

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carl Fearn, le coprésident des Gay Gooners d’Arsenal, a décrit la position de la FIFA sur le brassard OneLove comme un autre “objectif contre son camp” et dit qu’ils sont en colère contre l’appel à ne pas le porter à la Coupe du monde.



Les problèmes de billetterie sont survenus après que l’Angleterre a été accusée de l’avoir “mis en bouteille” en ne portant pas de brassard anti-discrimination lors de son match d’ouverture du groupe B.

Les Trois Lions et le Pays de Galles ont annoncé, via une déclaration commune avec d’autres nations européennes qui s’étaient inscrites à la campagne OneLove, que les brassards ne seraient plus portés.

Ils ont déclaré que la FIFA avait été claire sur le fait qu’elle imposerait des “sanctions sportives” si les capitaines des équipes portaient le brassard sur le terrain de jeu, ajoutant qu’ils ne risqueraient pas de cartons jaunes ou plus.

Le fan anglais Steve Wright, 43 ans, de Derby, a déclaré: “Je ne suis pas d’accord avec cela. Ils ne font que s’incliner devant l’oppression du gouvernement qatari.”

Shaun Rowland, 56 ans, du Hertfordshire, s’exprimant également devant le stade international de Khalifa avant le match de l’Angleterre contre l’Iran, a déclaré : “Ils l’ont mis en bouteille, n’est-ce pas ?

“Est-ce que cela aurait fait une énorme différence? Je ne sais pas, je pense que c’est dommage.”