Coupe du monde 2022 : le match de l’Allemagne contre l’Espagne est la “première finale”, selon l’entraîneur Hansi Flick

L’entraîneur de l’Allemagne, Hansi Flick, a déclaré que l’affrontement du Groupe E de dimanche avec l’Espagne était une “première finale” pour son équipe alors que les quadruples champions se battaient pour rester en Coupe du monde après leur défaite surprise face au Japon plus tôt cette semaine.

L’équipe de Flick a mené le Japon lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar mercredi, mais a concédé deux fois en seconde période lors d’une défaite choc 2-1 et envisage maintenant une éventuelle deuxième sortie consécutive en phase de groupes dans le plus grand tournoi du jeu.

Sous l’ancien entraîneur Joachim Low, l’Allemagne a remporté la Coupe du monde en 2014, mais n’est pas sortie du groupe à Russie 2018.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’avant-match si la réputation de l’Allemagne en tant qu’équipe de tournoi très redoutée était toujours intacte, Flick a déclaré : “La réponse sera donnée dimanche. Peut-être avons-nous une autre réponse à cette question, la bonne réponse.”

Et d’ajouter : “Les deux derniers tournois n’étaient pas [good]. Nous voulons éviter que cela se reproduise. L’accent est mis sur la concentration. C’est la première finale pour nous à la Coupe du monde et c’est de cela qu’il s’agit – éviter que cela ne se reproduise.”

L’Allemagne affronte une équipe espagnole pleine de confiance après sa victoire catégorique 7-0 contre le Costa Rica mercredi.

Mais Flick a déclaré: “Nous continuerons sur notre route parce que nous croyons en la qualité de l’équipe et qu’elle peut appliquer les choses que nous voulons. Nous avons du courage et de la conviction avant le match.”

L’ailier Leroy Sane est incertain pour le match du groupe E.

“Nous devons attendre l’entraînement final et après nous pourrons en dire plus [about Sane]”, a déclaré Flick. “C’est une bonne nouvelle qu’il puisse s’entraîner. Nos médecins ont fait du bon travail et nous verrons comment se déroule l’entraînement.”