Coupe du monde 2022 : le Maroc bat le Portugal ; L’Angleterre tombe à la France

Les deux dernières places des demi-finales de la Coupe du monde masculine de la FIFA étaient à gagner samedi alors que le tournoi se rapproche du couronnement d’un vainqueur.

Les poids lourds Angleterre et France (champions en titre) se sont affrontés tandis que les outsiders marocains ont également affronté le Portugal de Cristiano Ronaldo.

L’action de vendredi a vu beaucoup de drames alors que la Croatie a surpris le Brésil, premier classé, aux tirs au but et que les Pays-Bas ont vu un incroyable retour tardif après deux buts perdus après avoir perdu aux tirs au but contre l’Argentine.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui s’est passé au Qatar.

LA FRANCE CONTRE. ANGLETERRE



Rapport de match complet

Lors du deuxième match de la journée, deux puissances du football se sont affrontées, la France, championne en titre, battant l’Angleterre 2-1.

Au cours des 45 premières minutes d’action, le jeu était un concours divertissant entre ces deux poids lourds.

La France était initialement la meilleure des deux et a pris les devants après que la frappe d’Aurélien Tchouameni de l’extérieur de la surface ait fait exploser le gardien Jordan Pickford.

L’Angleterre, cependant, a amélioré ses performances après avoir pris du retard avec Harry Kane et Bukayo Saka à la recherche d’un égaliseur, mais le match est resté 1-0 à la mi-temps.

Tchouameni est ensuite devenu le méchant en seconde période lorsqu’il a concédé un penalty. Kane a intensifié et marqué pour transformer les choses 1-1, et le match était à nouveau ouvert à 30 minutes de la fin.

La France a ensuite augmenté la pression et Olivier Giroud a fait les choses 2-1 seulement pour que plus de drame se produise.

L’arbitre assistant vidéo a infligé à l’Angleterre une deuxième pénalité en fin de match pour potentiellement pousser le match en prolongation, mais Kane a raté et a skié son tir bien au-dessus de la barre.

La France affrontera désormais le Maroc en demi-finale.

MAROC VS. LE PORTUGAL



Rapport de match complet

La tête imposante de Youssef En-Nesyri à la 42e minute sur un centre en arc de cercle de Yahia Attiyat Allah a fait la différence dans la célèbre victoire 1-0 du Maroc sur le Portugal.

Bruno Fernandes pensait avoir égalisé juste avant la mi-temps d’un tir du droit mais le ballon a décollé de la barre transversale.

Joao Felix a réalisé un formidable effort du pied gauche à la 83e minute, brillamment sauvé par le gardien marocain Yassine Bounou.

Ronaldo est entré dans le match en tant que remplaçant à la 51e minute et a eu une chance d’égaliser à la 91e minute mais a été refusé par Bounou.

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saiss, a été expulsé à la 57e minute en raison d’une blessure, Achraf Dari était son remplaçant.

Le Maroc a été la surprise du tournoi, remportant un groupe comprenant la Belgique et la Croatie, dépassant l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale et battant maintenant le Portugal.

Le Maroc affrontera la France en demi-finale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le célèbre écrivain américain de football Grant Wahl est décédé samedi matin lors de la Coupe du monde.

Ronald Koeman devrait succéder à Louis Van Gaal en tant que nouveau manager des Pays-Bas.

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, confirme que Cristiano Ronaldo n’a pas menacé de quitter la Coupe du monde après avoir appris qu’il était retiré du onze de départ.

REGARDER VERS L’AVANT

Après toute l’action passionnante des quarts de finale, il y a une petite pause dans le jeu, avec les demi-finales prévues pour la semaine prochaine.



Mardi : Argentine vs Croatie à 14h00 HNE

Mercredi: France vs. Maroc à 14h00 HNE



Regardez les matchs en direct sur TSN et CTV