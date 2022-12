Coupe du monde 2022 : le Maroc bat le Portugal ; Angleterre contre France

Bienvenue à la couverture des quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA masculine. C’est votre maison pour les rapports de match, les dernières mises à jour sur les blessures et les équipes, ainsi que toutes les heures de début de match.

L’Angleterre affronte ensuite la France dans une bataille entre deux puissances.

Plus tôt, le Maroc a poursuivi sa course de rêve au tournoi avec une victoire 1-0 sur le Portugal et est devenu à la fois la première équipe africaine et la première équipe arabe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde masculine.

L’action de vendredi a vu beaucoup de drames alors que la Croatie a surpris le Brésil, premier classé, aux tirs au but et que les Pays-Bas ont vu un incroyable retour tardif après deux buts perdus après avoir perdu aux tirs au but contre l’Argentine.

Voici tout ce que vous devez savoir à partir de samedi :

LA FRANCE CONTRE. ANGLETERRE



Aperçu du match

Lors du deuxième match de la journée, deux puissances du football s’affrontent lors de la Coupe du monde alors que l’Angleterre affronte la France.

Les deux équipes sont également en pleine forme, la France remportant une victoire 3-1 sur la Pologne et l’Angleterre ayant battu le Sénégal 4-0.

La France est le champion en titre et la victoire en ferait le premier champion masculin à enchaîner avec au moins une demi-finale depuis le Brésil en 1998 après avoir tout gagné en 1994.

L’Angleterre a atteint les demi-finales en 2018 mais a perdu contre la Croatie.



ANGLETERRE XI: 4-3-3



Gardien de but: Jordan Pickford. Défenseurs: Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw. Milieux de terrain: Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham. Attaquants: Bukayo Saka, Harry Kane (c), Phil Foden.



FRANCEXI: 4-2-3-1



Gardien de but: Hugo Lloris (c). Défenseurs: Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez. Milieux défensifs: Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot. Milieux offensifs: Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Le buteur:Olivier Giroud.

MAROC VS. LE PORTUGAL



Rapport de match complet

La tête imposante de Youssef En-Nesyri à la 42e minute sur un centre en arc de cercle de Yahia Attiyat Allah a fait la différence dans la célèbre victoire 1-0 du Maroc sur le Portugal.

Bruno Fernandes pensait avoir égalisé juste avant la mi-temps d’un tir du droit mais le ballon a décollé de la barre transversale.

Joao Felix a réalisé un formidable effort du pied gauche à la 83e minute, brillamment sauvé par le gardien marocain Yassine Bounou.

Ronaldo est entré dans le match en tant que remplaçant à la 51e minute et a eu une chance d’égaliser à la 91e minute mais a été refusé par Bounou.

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saiss, a été expulsé à la 57e minute en raison d’une blessure, Achraf Dari était son remplaçant.

Le Maroc a été la surprise du tournoi, remportant un groupe comprenant la Belgique et la Croatie, dépassant l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale et battant maintenant le Portugal.



MAROC XI: 4-1-4-1



Gardien de but: Yassine Bounou. Défenseurs: Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss (c), Yahia Attiyat Allah. Milieu défensif: Sofiane Amrabat. Milieux de terrain: Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Sofiane Boufal. Le buteur: Youssef En-Nesyri.



PORTUGAL XI: 4-3-3



Gardien de but: Diogo Costa. Défenseurs: Diogo Dalot, Pepe (c), Ruben Dias, Raphaël Guerreiro. Milieux de terrain: Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio. Attaquants: Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Joao Félix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le célèbre écrivain américain de football Grant Wahl est décédé samedi matin.

Ronald Koeman devrait succéder à Louis Van Gaal en tant que nouveau manager des Pays-Bas.

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, confirme que Cristiano Ronaldo n’a pas menacé de quitter la Coupe du monde après avoir appris qu’il était retiré du onze de départ.

REGARDER VERS L’AVANT

Voici les horaires des matchs et les détails de diffusion pour les matchs des quarts de finale restants :

Portugal vs Maroc à 9h45 sur TSN 1, 3, 4

France vs Angleterre à 13h45 sur TSN 1, 3, 4

Toutes les heures indiquées sont en heure normale de l’Est.