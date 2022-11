Coupe du monde 2022 : le Bayern Munich, Barcelone et Manchester City dominent les équipes au Qatar | Nouvelles du football

163 joueurs basés en Angleterre, en tête du tournoi, représenteront leur pays à la Coupe du monde au Qatar – mais quelles équipes nationales dominent et quelles nations ont le plus d’expérience ?

Le décompte anglais représente un cinquième des équipes de la Coupe du monde et 77 de plus que tout autre pays, avec 86 joueurs des ligues espagnoles réservant des billets pour le Qatar avec leurs équipes internationales respectives.

Le reste des cinq meilleures ligues européennes complètent les échelons supérieurs – l’Allemagne (81), l’Italie (70) et la France (58), les États-Unis (35) étant classés sixièmes – devant les ligues nationales d’Arabie saoudite (34) et le pays hôte, le Qatar. (31).

En décomposant ce chiffre en représentation britannique, 134 joueurs actuels de Premier League ont rejoint leurs équipes nationales, suivis du championnat (25), de la Premiership écossaise (13), de la Ligue anglaise 1 et de la Ligue anglaise 2 (les deux).

Domination des clubs

En termes de clubs nationaux, le Bayern Munich a enregistré 17 convocations en tête du tournoi, dépassant les puissances rivales Manchester City et Barcelone (16 chacune).

Quinze des 26 joueurs du Qatar jouent pour le club qatari d’Al-Sadd, tandis que Manchester United (14) et le Real Madrid (13) comptent également de nombreux joueurs parmi les groupes itinérants.

Expérience internationale

Le pays hôte est le leader en matière d’expérience internationale, avec 1 472 sélections à ce jour – devant la Belgique (1 340), le Mexique (1 285) et l’Uruguay (1 183).

À l’autre extrémité de l’échelle, le Ghana n’a obtenu collectivement que 438 run-outs à ce jour, le Maroc (520), l’Australie (550) et le Cameroun (612) étant également particulièrement inexpérimentés.

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux avant le tournoi après avoir révélé qu’il n’avait “aucun respect” pour son manager de club Erik ten Hag dans une interview explosive avec Piers Morgan – mais le joueur de 37 ans sera le joueur le plus expérimenté de Le Qatar avec 191 sélections pour son pays.

Andres Guardado (Mexique), Hassan Al-Haydos (Qatar), Lionel Messi (Argentine) et Diego Godin (Uruguay) apportent également un savoir-faire aguerri dans leurs camps respectifs.

Vétérans et recrues

Caps et années ne vont pas toujours de pair. En effet, l’Iran a l’âge moyen le plus élevé parmi toutes les équipes entrant dans le tournoi à 29 ans et 157 jours, devant le Mexique, la Tunisie et les favoris du tournoi, l’Argentine et le Brésil.

Image:

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham est le neuvième plus jeune joueur parmi les équipes de la Coupe du monde





À l’inverse, le Ghana est le plus jeune avec une moyenne d’âge de seulement 25 ans et 110 jours – les États-Unis, l’Équateur, l’Espagne et le Cameroun sélectionnant également des équipes jeunes.

L’Allemagne a sélectionné le plus jeune membre de l’équipe de l’attaquant du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, âgé de 18 ans, suivi de cinq autres joueurs qui partagent son âge : Garang Kuol (Australie), Gavi (Espagne), Jewison Bennette (Costa Rica), Bilal El Khannous (Maroc) et Abdul Fatawu Issahaku (Ghana).