Coupe du monde 2022: l’Argentine se qualifie pour les huitièmes de finale alors que le groupe C atteint son apogée chaotique

Quelle différence (un peu plus) d’une semaine fait! Il y a huit jours, l’Argentine a été stupéfaite en perdant 2-1 contre l’Arabie saoudite dans l’un des plus grands chocs de la Coupe du monde de tous les temps. maintenant, ils sont dans les 16 derniers en tant que vainqueurs du Groupe C – après une confortable victoire 2-0 sur la Pologne, qui a réussi à se qualifier à la différence de buts.

Les frappes en deuxième mi-temps d’Alexis Mac Allister de Brighton et de Julian Alvarez de Manchester City ont permis à l’équipe de Lionel Scaloni de s’assurer la première place – après que le penalty de Lionel Messi en première mi-temps a été sauvé par Wojciech Szczesny.

L’Albiceleste se qualifiera pour affronter l’Australie, qui a terminé deuxième du groupe D derrière la France, championne du monde en titre. La Pologne affronte les Français.

Mais l’achèvement par les deux vainqueurs de leur récupération après un début de tournoi aussi désastreux n’était qu’une histoire d’une dernière nuit tendue dans le groupe C – qui a commencé avec les quatre équipes toujours en lice pour atteindre les huitièmes de finale.

Avec la Pologne menée 2-0 et le Mexique 2-0 face à l’Arabie saoudite dans l’autre match du groupe, les Polonais se sont classés deuxièmes uniquement grâce à leur meilleur bilan disciplinaire (ils avaient écopé de deux cartons jaunes de moins que Mexique).

Et la Pologne a certainement profité de sa chance, voyant l’Argentine gâcher deux belles occasions de porter le score à 3-0.

Robert Lewandowski et compagnie. a réussi à s’échapper avec une défaite 2-0, qui, dans l’état actuel des choses, les emportait – mais il restait encore plusieurs minutes de temps d’arrêt à jouer en Arabie saoudite contre le Mexique.

Un troisième but pour le Mexique les aurait permis de se qualifier aux dépens de la Pologne à la différence de buts – mais cela n’a pas été une possibilité pour longtemps : à la sixième minute de temps supplémentaire, Salem Al-Dawsari – qui a marqué le vainqueur historique des Saoudiens contre l’Argentine – a empoché une consolation pour éteindre les espoirs mexicains.

L’impact de l’Arabie saoudite sur Qatar 2022 restera dans les mémoires pendant des années, mais ils ont finalement terminé en bas du groupe, succombant à une cinquième sortie consécutive de la phase de groupes.

Quant au Mexique, il est tombé au premier obstacle pour la première fois en neuf participations à la Coupe du monde.