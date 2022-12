Coupe du monde 2022 : l’Argentine et la France disputent la plus belle finale de leur histoire

Après qu’Ousmane Dembele ait commis une faute sur Angel Di Maria dans la surface de réparation et que l’arbitre Szymon Marciniak ait pointé l’endroit, tous les regards se sont tournés vers une seule direction.

Lionel Messi a récupéré le ballon. Avec la pression d’une nation sur lui, cette balle aurait pu donner l’impression qu’elle pesait autant qu’un sac de briques pour un simple mortel. Au lieu de cela, il l’a fait rebondir comme un ballon de basket plusieurs fois alors qu’il se dirigeait vers le point de penalty. Il fixa le ballon après l’avoir posé, essuya la sueur de son front, puis regarda son biceps gauche et ajusta son brassard de capitaine. Une profonde inspiration a suivi.

Peu de gens peuvent faire un rituel d’avoir des attentes aussi élevées sur leurs épaules, mais peu connaissent ce sentiment aussi bien que Messi.

Le penalty lui-même était plus routinier que jamais, une première rafale menant à quelques pas lents et réguliers, les yeux rivés sur le capitaine et gardien français Hugo Lloris tout le long du parcours. Sa poitrine et ses épaules ont ensuite envoyé Lloris dans un sens, son pied a dirigé le ballon dans l’autre.

Douze minutes plus tard, Messi a transformé la défense en attaque juste à l’intérieur de sa propre moitié avec une paire de touches soyeuses et exquises dignes du bisht – généralement porté par la royauté arabe – qu’il a été doué après le match. Il a attiré les deux défenseurs centraux français Raphael Varane et Dayot Upamecano avec la première touche, puis a envoyé le ballon à Julian Alvarez sur la droite, qui a instantanément fait une passe en profondeur à Alexis Mac Allister, qui avait des hectares d’espace à courir à cause de l’attention attirée par Messi. Son premier ballon a trouvé Di Maria, qui a terminé avec aplomb et a célébré le but avec des larmes après avoir raté la finale de la Coupe du monde 2014 en raison d’une blessure.

Di Maria a raté les huitièmes de finale de ce dernier tournoi contre l’Australie en raison d’une blessure, est venu aux tirs au but en tête contre les Pays-Bas en quart de finale, puis a complètement raté les demi-finales. Dans une première mi-temps effrénée pour l’Argentine en finale de la Coupe du monde, il a obtenu le penalty qui a conduit au premier but de son équipe et avait maintenant doublé l’avance. Quel appel du manager Lionel Scaloni pour lancer Di Maria, qui, comme Messi, rêvait d’une victoire en Coupe du monde dans ce qui pourrait être son dernier hourra sur la scène internationale.

Messi semblait destiné à son couronnement, mais aucun grand film n’est complet sans un antagoniste ou quelques rebondissements.

Même dans un état de désespoir, les équipes feront rarement des changements avant la mi-temps. C’est un sentiment effrayant et isolant d’être un partant retiré avant même d’avoir eu la chance de se regrouper pendant la pause, mais le sélectionneur français Didier Deschamps a décidé qu’il ne pouvait y avoir d’attente pour l’émotion.

Apparemment furieux de la façon dont son équipe était exposée sur les ailes, Deschamps a enlevé l’attaquant vedette Olivier Giroud – qui a donné un regard plutôt perplexe quand il a vu que son temps était écoulé – et a déplacé Kylian Mbappe au centre de la scène après avoir eu le moins de touches de n’importe quel champ extérieur. joueur à ce point. Dembele, qui a concédé le penalty, a également été retiré et Marcus Thuram est entré dans la fente de Mbappe sur l’aile gauche pour offrir plus de résistance. Randal Kolo Muani est également entré et chercherait à faire de même du côté opposé.

L’Argentine est restée en contrôle pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps et une équipe française qui n’avait jamais été à la traîne dans ce tournoi à la mi-temps en six matches joués est restée sans un tir au but.

Les temps désespérés appellent des mesures désespérées et Deschamps a enlevé le seul homme de tout le tournoi digne d’être mentionné aux côtés de Mbappe et Messi. Le tournoi de ruse et de courage brillants d’Antoine Griezmann était terminé et c’était auparavant Kingsley Coman, atteint de grippe, qui, avec Mbappe, Muani et Thuram, avait présenté un pari all-in sur le rythme et la puissance pour renverser la situation.

L’Argentine a toujours gardé le contrôle, mais comme s’il était ennuyé par le scénario, le défenseur vétéran parfois erratique Nicolas Otamendi a montré son âge alors que le remplaçant aux jambes fraîches Muani – une décennie plus jeune – l’a dépassé pour un ballon plein d’espoir dans la surface et a obtenu un penalty à la 80e minute. coup.

C’était maintenant au tour de Mbappe de montrer la force de ses épaules.

Six de ces fameux maillots bleu ciel et blanc l’entouraient pour rappeler l’enjeu. Ils ont peut-être aussi essayé de lui faire se rappeler comment il a raté le penalty contre la Suisse qui a fait chuter la France des championnats d’Europe. Cela n’avait aucune conséquence.

Sachant que le temps était compté, Mbappe était sur ses gardes et se tourna vers l’arbitre. Presque comme un sprinteur qui attend ce son qui signale “Allez !” N ° 10 du gardien aux yeux bleu marine Emiliano Martinez dès que le coup de sifflet a retenti et a enterré le ballon dans le coin inférieur gauche avec une telle puissance que vous l’auriez manqué en un clin d’œil. Un autre sprint pour récupérer le ballon, puis une course jusqu’à la ligne médiane pour relancer le match.

Le président français Emmanuel Macron s’est levé et a applaudi avec beaucoup d’autres, le coureur de vitesse de son pays maintenant apparemment infusé d’oxyde nitreux.

En une minute, le score était égal. Messi, de tous les gens, a perdu le ballon au milieu du terrain, et c’est le remplaçant Coman qui a eu le courage de le défier et de gagner. Peu de temps après, un ballon aérien d’Adrien Rabiot – qui était trop malade pour jouer la demi-finale – a trouvé la tête de Mbappe, mais tout ce qu’il voulait, c’était courir à nouveau là où personne ne pourrait le rattraper. Thuram a lancé le ballon sur un défenseur, Mbappe s’est apparemment téléporté et a lancé une volée glissante dans le coin le plus éloigné du filet pour produire l’un des grands buts de la finale de la Coupe du monde.

Si Messi peut vous tuer avec mille feintes et mille autres petits pas que vous entendriez à peine mais que vous reculeriez toujours de peur, Mbappe vous regarde comme si vous étiez la ligne d’arrivée elle-même et passe au galop tonitruant. La pression ou la peur elle-même ne peut pas suivre.

Le temps supplémentaire a fait signe et les deux équipes, comme si elles étaient stimulées par l’éclat audacieux de Mbappe, ont cherché un vainqueur. Des occasions se sont présentées des deux côtés, puis à la troisième minute de la deuxième mi-temps de la prolongation, c’est au tour d’un des remplaçants de Scaloni de s’annoncer.

L’homme oublié Lautaro Martinez avait remplacé Julian Alvarez, et après avoir repoussé une chance plus tôt, combiné sur un jeu avec Messi et Enzo Fernandez – qui a remporté le titre de jeune joueur du tournoi – avant de tirer un tir qui a nécessité une sauvegarde spectaculaire de Lloris de courte portée. Comme Messi l’a fait maintes et maintes fois pour l’Argentine dans son heure de besoin, il était prêt à bondir sur le rebond et à transformer un “et si” en un moment “mais bien sûr”.

Mais il restait encore un moment “bien sûr” dans le match.

Un handball de Gonzalo Montiel dans la surface tout en essayant de bloquer un tir de Mbappe a mis la superstar française en position pour le premier tour du chapeau de la Coupe du monde masculine depuis Geoff Hurst en 1966 et un deuxième au total.

Encore une fois, il ne pouvait pas attendre que l’arbitre lui permette de tirer, encore une fois il regarda Martinez et encore une fois il suivit le même chemin et marqua.

Jamais auparavant il n’y avait eu six buts partagés également en finale de la Coupe du monde masculine. Et il y en avait presque un septième.

Dans la dernière minute ajoutée à la prolongation, le défenseur remplaçant français Ibrahima Konaté a envoyé un ballon plein d’espoir depuis la ligne médiane vers la surface de réparation argentine. Otamendi a tenté un dégagement de vélo sauvage et a raté et Muani était en tête-à-tête avec Martinez. Il a fracassé une demi-volée qui semblait destinée au coin du filet, mais le pied gauche tendu de Martinez a fait l’arrêt du tournoi.

C’était un signe des choses à venir dans les tirs au but décisifs à suivre, car c’était au tour de Martinez de danser et de caracoler de 6 pieds 5 pouces pour être le héros. Après que Mbappe et Messi aient tous deux marqué des buts comme prévu, ce sont les Français Coman et Aurélien Tchouameni qui ont raté tandis que Paulo Dybala et Leandro Paredes ont tous deux marqué pour l’Argentine avant que Gonzalo Montiel n’inscrive son nom dans l’histoire avec le penalty gagnant.

Messi a salué une foule de près de 90 000 fans qui ont partagé la joie de l’Argentine. Mbappe regarda au loin sous le choc. L’incrédulité était compréhensible, ce qui était peut-être le plus grand match venait d’être joué et personne ne pouvait vraiment comprendre ce qu’il venait de voir. Comment l’homme qui a réussi un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde a-t-il pu finir du côté des perdants ?

Aucun héritage n’a été terni ce jour-là. Les deux personnages principaux ont écrit des chapitres à l’encre d’or, mais les coéquipiers et les entraîneurs ont trouvé leurs propres moments pour en faire un match pour les âges.