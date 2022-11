Coupe du monde 2022: l’Argentin Lionel Messi déclare que la France, le Brésil et l’Angleterre sont parmi les favoris pour gagner au Qatar | Nouvelles du football

Lionel Messi dit que le Brésil, la France et l’Angleterre sont les plus grandes menaces pour son rêve d’obtenir enfin une médaille de vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine.

L’attaquant du Paris Saint-Germain, âgé de 35 ans, soutiendra à nouveau les espoirs de l’Argentine au Qatar alors qu’ils tentent de délivrer le troisième titre mondial du pays sud-américain, mais le premier depuis 1986.

“Chaque fois que nous parlons de candidats, nous parlons toujours des mêmes équipes”, a déclaré Messi à la Fédération sud-américaine CONMEBOL.

“Si je dois mettre certains au-dessus des autres, je pense que le Brésil, la France et l’Angleterre sont un peu au-dessus des autres. Mais la Coupe du monde est si difficile et si compliquée que tout peut arriver.”

Messi en action pour l’Argentine contre l’Italie en Finalissima à Wembley





Messi a atteint la finale avec l’Argentine en 2014 mais a subi une défaite en prolongation contre l’Allemagne.

L’Argentine, championne de la Copa America, est invaincue en 35 matchs et s’il s’agit de la dernière Coupe du monde de Messi, elle est en forme pour remporter le titre.

“Nous sommes très excités. Nous avons un très beau groupe qui est très impatient, mais nous pensons y aller petit à petit”, a-t-il déclaré.

Le panel de l’avant-première de la Coupe du monde partage ses prévisions pour la Coupe du monde 2022, y compris la sélection des vainqueurs, le prix du soulier d’or, le meilleur joueur et plus encore !



“Nous espérons commencer la Coupe du monde de la meilleure façon pour affronter tout ce qui va suivre. Plus vous jouez et plus vous passez de temps sur le terrain, plus vous apprenez à vous connaître.”

Le premier match de l’Argentine dans le Groupe C est contre l’Arabie saoudite avant d’affronter le Mexique et la Pologne.

Haaland : l’Angleterre parmi les favoris | ‘J’aimerais jouer!’

Erling Haaland pense que le Brésil, l’Argentine, la France et peut-être l’Angleterre sont les favoris pour la Coupe du monde, mais dit que son objectif avec l’équipe nationale norvégienne est d’atteindre la Coupe du monde et l’Euro.



L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, souhaite pouvoir participer à la Coupe du monde du Qatar, mais comme la Norvège n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi, le joueur de 22 ans profitera de la pause pour se ressourcer pour le reste de la saison de Premier League.

Haaland a renforcé sa réputation en tant que l’un des meilleurs attaquants européens après son transfert à City du Borussia Dortmund à la fin de la saison, marquant 18 buts en 13 matches de championnat et cinq buts en quatre matches de Ligue des champions.

Mais la Norvège ne terminant que troisième du groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde d’Europe derrière les Pays-Bas et la Turquie, Haaland devra attendre pour ajouter à son total international de 21 buts.

“J’aurais aimé jouer à la Coupe du monde bien sûr, mais c’est la réalité maintenant [that] je ne fais pas [that]mais je vais beaucoup détendre mon corps et mon esprit, puis je m’entraînerai”, a déclaré Haaland.

Haaland de Manchester City n’ira pas à la Coupe du monde





“Sur quoi je vais m’entraîner? Rien de spécial je pense, ça s’est plutôt bien passé mes premiers mois à City donc je n’ai pas besoin de faire autant de changements pour être honnête.

“Il s’agit de me préparer pour la prochaine moitié de la saison et d’être prêt lorsque le prochain match commencera après la pause.”

La Norvège s’est qualifiée pour la dernière fois pour la Coupe du monde en 1998.

“La plus grande chose que nous puissions faire est de participer à une Coupe du monde ou à un Euro”, a déclaré Haaland. “C’est bien sûr mon objectif avec l’équipe nationale. Nous savons que c’est difficile, mais j’espère qu’un jour je pourrai y jouer à l’avenir.”

Le Norvégien veut mener la Norvège à la Coupe du monde





Haaland a déclaré que le Brésil, l’Argentine, la France et l’Angleterre étaient les favoris au Qatar, où la Coupe du monde débutera le 20 novembre.

“Je ne peux pas en dire qu’une seule, car il y a tellement de bonnes équipes, alors oui, ces quatre”, a-t-il ajouté.

Que fait Man City pendant la Coupe du monde ?

Haaland pense que le Brésil fait partie des favoris





Manchester City n’a pas encore finalisé ses plans, mais Pep Guardiola a révélé que les membres de l’équipe première qui ne se rendraient pas au Qatar prendraient une pause une fois la Coupe du monde commencée.

Début décembre, l’équipe doit se rendre à Abou Dhabi pour un camp d’entraînement aux Émirats arabes unis, où le propriétaire du club, Sheikh Mansour, est vice-Premier ministre.

“Nous essaierons peut-être dans deux, trois semaines pour ces gars en hiver à Manchester”, a déclaré Guardiola plus tôt ce mois-ci. “Faire une pause, pour que le personnel s’y rende. Beau temps, nos propriétaires sont là. On va faire ça.

“Je dirais juste après ou quelques jours après notre retour de 10 jours de congé. Après Brentford un ou deux jours de congé, après notre retour, nous voyageons. Pas confirmé mais nous essaierons.”

Haaland aura le temps de se remettre de ses blessures





Guardiola a également déclaré qu’il s’attend à ce que Haaland profite d’un temps d’arrêt en Espagne après avoir raté la Coupe du monde avec la Norvège.

“Je suis presque sûr qu’il adorera être à la Coupe du monde et peut-être à la prochaine ou aux Euros”, a déclaré Guardiola à propos de son attaquant. “Mais il a une maison à Marbella – allez-y, jouez au golf, avec un peu de chance, ne buvez pas beaucoup, mangez beaucoup et revenez en forme.”

Quels joueurs vont à la Coupe du monde ? Seize joueurs : Manuel Akanji (Suisse), Ederson (Brésil), Kevin De Bruyne (Belgique), Ilkay Gundogan (Allemagne), John Stones, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Phil Foden, Jack Grealish (tout l’Angleterre), Joao Cancelo, Ruben Dias, Bernardo Silva (tous du Portugal), Nathan Ake (Pays-Bas), Aymeric Laporte et Rodri (tous deux d’Espagne), Julian Alvarez (Argentine).