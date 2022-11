Coupe du monde 2022 : l’Arabie saoudite surprend l’Argentine

La troisième journée de la Coupe du monde est bien lancée alors que l’Arabie saoudite a réussi l’un des plus gros chocs de l’histoire du tournoi en battant l’Argentine 2-1.

Lors de l’action de lundi, l’Angleterre a battu l’Iran 6-2, les Pays-Bas ont battu le Sénégal en fin de match 2-0, tandis que le Pays de Galles et les États-Unis ont fait match nul 1-1.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Jour 3 au Qatar.

ARGENTINE VS. ARABIE SAOUDITE



La frappe impérieuse de Salem Al-Dawsari à la 53e minute a couronné 15 minutes de chahut pour commencer la seconde mi-temps avant que l’Arabie Saoudite ne résiste de manière impressionnante pour le premier bouleversement majeur du tournoi contre l’Argentine.

Saleh Al-Shehri a marqué avec une frappe intelligente du pied gauche à la 48e minute pour égaliser le match.

L’Arabie saoudite a joué une deuxième mi-temps inspirée après que Lionel Messi ait donné l’avantage à l’Argentine à la 10e minute.

Entrer dans le tournoi avec une séquence de 36 matchs sans défaite et en tant que l’un des favoris du tournoi, c’est un résultat qui enverra des ondes de choc dans le monde du football et ouvrira grand le groupe C qui comprend la Pologne et le Mexique.



Onze de départ argentin: Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Angel Di Maria, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Papu Gomez, Lionel Messi (c), Lautaro Martinez.



Arabie Saoudite à partir de XI: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Ali Al-Boleahi, Yasir Al-Shahrani, Abdulelah Al Malki. Firas Al-Buraikan, Salman Al-Faraj (c), Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri.

DANEMARK VS. TUNISIE

Danemark onze de départ: Kasper Schmeichel. Daniel Wass, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Maehle. Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg. Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard.



Tunisie onze de départ: Aymen Dahmen. Mohamed Drager, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi. Ellyes Skhiri, Ghaylene Chaaleli, Aissa Laidouni. Anis Ben Slimane, Youssef Msakni, Wahbi Khazri.

REGARDER VERS L’AVANT

C’est une journée de quatre matchs et voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :