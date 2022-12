Coupe du monde 2022 : la star française Karim Benzema pourrait faire un retour sensationnel pour la finale

France (s’ouvre dans un nouvel onglet) le patron Didier Deschamps a refusé d’être tiré au sort sur la spéculation que Karim Benzema pourrait se rendre disponible pour la Coupe du monde de dimanche 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) finale contre l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Après avoir été nommé dans l’équipe initiale de 26 joueurs des Bleus pour le tournoi, Benzema a été exclu du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse quelques jours avant le match d’ouverture de la France.

Mais il a été rapporté que l’attaquant – qui a récemment remporté le Ballon d’Or – a été blanchi par le Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) rejoindre son équipe nationale au Qatar.

Et comme il était inclus dans l’équipe d’origine et non remplacé – il a dû se retirer si tard – le joueur de 34 ans serait éligible pour jouer en finale.

Cependant, son manager a refusé de commenter les propos selon lesquels il pourrait faire exactement cela. S’adressant aux médias après la victoire 2-0 de la France en demi-finale contre le Maroc, Deschamps a simplement répondu : “Je ne veux pas vraiment répondre à cette question ; question suivante, désolé.”

Même si Benzema est en forme, la question se pose : la France a-t-elle vraiment besoin de lui ? Ils ont disputé leur deuxième Coupe du monde consécutive sans lui, stimulés par la forme scintillante de Kylian Mbappe – qui est prêt pour une confrontation alléchante avec Lionel Messi.

Assis sur cinq buts, Mbappe est à égalité avec Messi au classement du Golden Boot; Les autres buts de la France ont été marqués par Olivier Giroud (4), Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.