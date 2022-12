Coupe du monde 2022: la misère du Ghana contre l’Uruguay se poursuit alors que Rochet nie Ayew

La misère du Ghana contre l’Uruguay s’est poursuivie vendredi alors qu’Andre Ayew a vu son coup de pied arrêté par Sergio Rochet lors de l’affrontement du groupe H des équipes lors de la Coupe du monde 2022.

Après que Luis Suarez ait réussi un tir au but juste à la fin du temps supplémentaire lors du quart de finale de la Coupe du monde 2010 des équipes en Afrique du Sud, Asamoah Gyan a fracassé le penalty qui en a résulté contre la barre transversale.

S’il avait marqué, le Ghana serait devenu la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde et ils auraient eu une autre chance lors de la fusillade.

Mais ils ont été refusés alors que le gardien uruguayen Fernando Muslera a sauvé John Mensah et Dominic Adiyiah pour offrir aux Sud-Américains une victoire 4-2 aux tirs au but et une place dans le dernier carré.

Et lors de leur premier match depuis 2010, le Ghana a remporté un autre penalty alors que Mohammed Kudus était tombé sous un défi du gardien uruguayen Sergio Rochet.

Après un long contrôle VAR, le coup de pied a été accordé, mais le tir bas d’Ayew a été confortablement sauvé par Rochet à sa gauche.

« Pénalité épouvantable », a déclaré l’ancien attaquant Dion Dublin sur BBC Two. “Je sais que la pression est sur lui, mais si vous ne voulez pas l’accepter, n’intervenez pas. Frappez le ballon avec du venin, des lacets ou du pied latéral dans le coin.”

Pour aggraver les choses pour le Ghana, le milieu de terrain uruguayen Giorgan de Arrascaeta a marqué deux fois pour donner une avance de 2-0 aux Sud-Américains à la mi-temps et laisser les Black Stars avec une montagne à gravir en seconde période.