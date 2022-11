Coupe du monde 2022 : la Messi-mania s’arrête face à l’Arabie saoudite

Partout où vous avez regardé à l’extérieur du stade Lusail, vous avez vu la même chose. À gauche de FFT, il y avait quelqu’un portant un maillot argentin bleu et blanc, avec “Messi 10” dans le dos. À notre droite, il y avait quelqu’un qui portait un maillot argentin bleu et blanc, avec “Messi 10” dans le dos. Juste devant nous, il y avait forcément quelqu’un portant un maillot bleu et blanc de l’Argentine, avec “Messi 10” dans le dos.

En ce mardi midi, il ne faisait guère de doute que la plupart des spectateurs étaient venus voir. La Messi-mania était bel et bien arrivée au Qatar.

Les fans argentins ont dominé la scène à l’extérieur du stade de 88 966 places qui accueillera la finale de la Coupe du monde le mois prochain – au moins 20 000 semblaient avoir voyagé d’Amérique du Sud, où nous ne pouvons que présumer que les ventes de chemises font un commerce rugissant. La plupart avaient collé le nom de Leo Messi sur leur dos pour faire bonne mesure – FFT comptait (vaguement) environ 782 portant son nom, et trois personnes qui aimaient être rebelles – une est allée pour Angel Di Maria, une pour Leandro Paredes et une est allée pleine niche, optant pour un maillot de gardien de but au nom d’Emiliano Martinez. Battez ça – peut-être que c’était son frère ou quelque chose comme ça.

(Crédit image : futur)

Il n’y avait pas que les Argentins qui soutenaient l’Albiceleste non plus : une grande partie de la population migrante locale avait décidé de se joindre à la fête. Comment mieux illustrer cela ? Ils se sont bien sûr achetés des maillots argentins “Messi 10”.

Même les quelques spectateurs à l’extérieur du terrain sans marchandise évidente de Messi avaient hâte de le voir. “Je l’ai aussi vu lors d’un match amical à Abu Dhabi la semaine dernière”, a déclaré un Canadien de Winnipeg, principalement ici pour encourager sa propre équipe nationale lors de leur première Coupe du monde depuis 1986. “Le stade n’était pas plein pour ce match – c’était surtout des fans argentins, et même les gens des Émirats arabes unis étaient des fans de Messi. Chaque fois qu’il recevait le ballon, ils applaudissaient.”

Lusail est une nouvelle ville cossue à la périphérie de Doha, avec de larges boulevards – un peu comme un Milton Keynes qatari, sauf avec moins de ronds-points et plus de sculptures aléatoires de baleines volantes. Non, nous ne savons pas non plus pourquoi.

À l’intérieur de l’arène, les maillots argentins dominaient une fois de plus, leurs fans remplissant une extrémité du terrain. À l’autre bout, un nombre important de voyageurs saoudiens – peut-être plus de 10 000 – étaient emballés, après avoir fait le court voyage à travers la frontière.

Il a suffi de la simple mention du nom de Messi sur le système de sonorisation d’avant-match pour que le stade éclate en une cacophonie de bruit – des acclamations pour la plupart, des railleries des Saoudiens, conscients de la menace qu’il était susceptible de représenter aujourd’hui. Environ 80% des photographes se sont alignés pour les hymnes du côté argentin du terrain, presque comme s’ils avaient l’intention de prendre une photo d’une personne en particulier – ils semblaient moins préoccupés par les photos de l’équipe saoudienne.

Comme le match de l’Angleterre contre l’Iran hier, le stade n’était pas tout à fait plein, malgré la foule annoncée officiellement à 88 012, et malgré la présence de Messi – une présence qui s’est presque transformée en but dans les 90 secondes suivant le coup d’envoi, lorsque son tir a été sauvé. par le gardien saoudien Mohammed Al Owais.

En moins de 10 minutes, il a marqué son but – envoyant froidement le gardien de but dans le mauvais sens depuis le point de penalty après une faute sur Leandro Paredes, son septième but en carrière en Coupe du monde.

LIONEL MESSI EST ARRIVÉ ! 🇦🇷🙌Le numéro 10 argentin inscrit son premier but de la Coupe du monde 2022 sur penalty en 10 minutes !!#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eUxnno9m7v22 novembre 2022 Voir plus

Les supporters argentins rebondissaient, le match semblait fermement sous leur contrôle, et le jeu semblait terminé quand Al Owais a commis l’erreur de reculer et de permettre à Messi de se précipiter sur une balle lâche, alors que l’homme du PSG rentrait chez lui pour le faire 2-0 . Ou alors il pensait: quelques secondes plus tard, il a été refusé pour hors-jeu par la plus mince des marges. Les supporters saoudiens étaient soulagés.

Pourtant, toutes les chances se présentaient à l’Argentine, alors qu’elle brisait la presse saoudienne et exploitait sa haute ligne défensive pour envoyer des joueurs au but bien trop souvent au goût de l’équipe asiatique. Deux fois de plus, cependant, ils ont eu des buts refusés pour hors-jeu – pour Lautaro Martinez à chaque fois.

Après la lourde défaite de l’Iran face à l’Angleterre, certains craignaient que l’Argentine n’en accumule six ou sept dans ce match – avant la pause, ils semblaient pouvoir en accumuler autant rien qu’en buts refusés.

Puis, dans les trois minutes qui ont suivi le début de la seconde mi-temps, tout a changé, à la fois sur le terrain et en dehors, lorsque Saleh Al Shehri a glissé à la maison un égaliseur qui n’avait auparavant montré aucun signe de venir. Soudain, l’extrémité argentine du stade était silencieuse et les Saoudiens bondissaient de leurs sièges, agitant des drapeaux de joie. Momentum avait changé en un instant.

Lorsque les Saoudiens ont de nouveau afflué, leurs fans ont hurlé d’anticipation et la défense argentine a paniqué remarquablement facilement – ne parvenant pas à dégager, jusqu’à ce que le ballon trouve son chemin vers Salem Al Dawsari, qui a rapidement fourni ce qui sera sûrement l’un des moments les plus incroyables de ce tournoi. , trouvant la lucarne depuis le bord de la surface, avant d’enchaîner Lomana LuaLua avec sa célébration acrobatique.

D’absolument nulle part, une équipe argentine qui n’avait pas perdu en 36 matchs était derrière – les supporters saoudiens ne pouvaient pas vraiment croire ce qu’ils voyaient. Sur la ligne médiane, Messi se tenait les mains sur les hanches, semblant ne pas y croire non plus. Un fan désespéré est passé devant nous dans la tribune, portant un maillot de Barcelone avec le nom de Messi dessus. Aujourd’hui n’était pas censé être comme ça.

Messi n’a jamais été un crieur et un hurleur lorsque ses équipes font face à l’adversité – Cristiano Ronaldo, il ne l’est pas. Tout ce qu’il pouvait rassembler ici était un bref coup d’encouragement à ses coéquipiers, mais le langage corporel ne parlait que de désespoir, d’un homme de 35 ans qui sait que le mois prochain est sa dernière chance de réaliser son plus grand rêve et gagner la Coupe du monde.

Pourtant, il a fourni des moments de qualité – une tête sauvée et une passe intelligente qui a presque conduit à une chance en or, mais un coup franc qu’il aurait pu imaginer passer au-dessus de la barre, et peu à peu le jeu lui échappait. À ce moment-là, tout ce qu’il pouvait faire était de rester immobile, de regarder vers le ciel, puis de s’offrir un coup d’encouragement, prononcé si timidement qu’il était clair qu’il commençait à douter que ce jeu soit récupérable.

Lorsqu’il est tombé profondément dans une tentative frustrée de lancer lui-même une attaque, il a été rapidement plaqué, sous les rugissements de joie des Saoudiens de plus en plus excités. Bientôt, leurs supporters ont même fait le coup de tonnerre – rappelant des souvenirs fâcheux pour Messi du match nul de l’Argentine contre l’Islande lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2018, lorsqu’il a raté un penalty.

Cela s’avérerait encore pire pour l’Albiceleste – un égaliseur n’est jamais venu, déclenchant des scènes de célébration ravissante à une extrémité du stade au coup de sifflet à plein temps, alors que les remplaçants saoudiens couraient sur le terrain comme s’ils venaient de gagner le tournoi lui-même.

Ce n’est pas la fin pour Messi – l’Argentine a atteint la finale après une défaite choc contre le Cameroun lors de son match d’ouverture d’Italia 90, et l’Espagne a remporté le tournoi 2010 malgré sa défaite lors de son premier match contre la Suisse.

Les hommes de Lionel Scaloni ont encore le talent pour renverser la vapeur, traverser leur groupe et progresser à partir de là, mais les choses ne seront pas faciles maintenant – les matches contre le Mexique et la Pologne ne seront pas faciles.

En cet après-midi remarquable au Qatar, Messi-mania s’est brièvement arrêté. Les milliers de fans portant des chemises portant son nom sont retournés à la station de métro inconsolables, espérant des jours meilleurs à venir.