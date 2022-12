Coupe du monde 2022 : la France serait-elle la première équipe à remporter des Coupes du monde consécutives ?

La France est à deux matchs de défendre avec succès le titre de Coupe du monde qu’elle a décroché de manière si impressionnante il y a quatre ans en Russie.

Les Bleus affronteront les sensations du tournoi marocain en demi-finale de mercredi, où un affrontement avec l’Argentine dans le match phare est le prix du vainqueur.

Un deuxième triomphe consécutif en Coupe du monde serait un succès spectaculaire pour une équipe française qui a bombardé l’Euro 2020 lors des 16 dernières étapes et a perdu plusieurs joueurs clés sur blessure avant de se rendre au Qatar.

Mais un deuxième titre français de Coupe du monde d’affilée serait-il une occasion historique ?

Quelqu’un a-t-il déjà remporté des Coupes du monde consécutives ?

Garrincha était la star du triomphe du Brésil en Coupe du monde 1962 (Crédit image : Getty)

La France ne serait pas la première équipe à remporter des titres de Coupe du monde consécutifs, mais elle serait la première à réaliser l’exploit depuis 60 ans.

Le dernier pays à défendre avec succès son titre fut le Brésil en 1962.

La Selecao a triomphé au Chili malgré la perte de la star Pelé sur blessure en phase de groupes ; ils ont dominé leur groupe devant la Tchécoslovaquie, le Mexique et l’Espagne avant d’éliminer l’Angleterre et les hôtes pour atteindre la finale.

Là, ils ont affronté la Tchécoslovaquie pour la deuxième fois et ont gagné 3-1, avec Amarildo, Zito et Vava sur la feuille de match, mais c’est le co-meilleur buteur Garrincha qui a illuminé le tournoi pour les Brésiliens.

La seule autre fois où une équipe a remporté des titres consécutifs était l’Italie, en 1934 et 1938.

Les deux tournois se sont déroulés en Europe, le premier à domicile pour les Azzurri avant le second en France.

L’équipe de Vittorio Pozzo a réussi à récupérer sa couronne en battant la Norvège, la France et le Brésil en huitièmes de finale et la Hongrie en finale.

Comment les équipes ont-elles fait des finales de Coupe du monde consécutives ?

Diego Maradona a inspiré l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde en 1986, mais ils ont perdu la finale quatre ans plus tard en Italie. (Crédit image : Bongarts/Getty Images)

Le Brésil et l’Italie sont peut-être les seuls champions en titre de l’histoire de la Coupe du monde, mais d’autres pays se sont terriblement rapprochés.

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour deux finales de Coupe du monde consécutives en 1974 et 1978, mais ont perdu les deux, la première contre l’Allemagne de l’Ouest et la seconde contre l’Argentine en prolongation.

L’Allemagne de l’Ouest a participé à trois finales de Coupe du monde consécutives, entre 1982 et 1990, mais n’en a remporté qu’une seule.

Les Allemands ont été battus par l’Italie 3-1 en 1982 et l’Argentine 3-2 en 1986, mais ont finalement triomphé en 1990 en battant l’Argentine 1-0.

Les Argentins sont donc un autre pays à se qualifier pour les finales consécutives de la Coupe du monde, ces efforts en 1986 et 1990.

Le Brésil a disputé trois finales consécutives entre 1994 et 2002, battant l’Italie aux USA ’94 aux tirs au but et battant l’Allemagne 2-0 huit ans plus tard, mais perdant la finale de 1998 face à la France 3-0.