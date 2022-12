Coupe du monde 2022: la France “prend ses précautions” alors que le virus dans le camp perturbe les derniers préparatifs

France (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le patron Didier Deschamps dit que les champions du monde “prennent des précautions”, car un virus dans l’équipe menace leur tentative de conserver leur couronne à la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les Bleus affronteront l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet) lors de la finale de dimanche, après avoir battu le Maroc 2-0 dans le dernier carré mercredi – mais un bug a causé des problèmes dans leur camp.

Dayot Upamecano, Adrien Rabiot – tous deux membres clés du onze de départ français – et Kingsley Coman ont tous raté la demi-finale en conséquence, et Deschamps ne prend pas la situation à la légère.

Lors de sa conférence de presse après la victoire contre le Maroc – qui a conduit la France à sa quatrième finale de Coupe du monde – le joueur de 54 ans a déclaré :

“Nous avons eu quelques cas avec des symptômes pseudo-grippaux, nous essayons tous de faire attention pour que cela ne se propage pas. Les joueurs ont fait [a] beaucoup d’efforts sur le terrain, donc leur système immunitaire [have suffered]; Upamecano a souffert immédiatement après le [2-1 quarter-final victory over England]. C’est quelque chose qui arrive; vous êtes plus enclin à [being] infecté.

“Les virus sont contagieux, donc il faut prendre des précautions. On a séparé Dayot [Upamecano]et Adrien [Rabiot] aussi.”

La France entre en finale en tant que léger favori, mais elle ne voudra certainement plus perdre de joueurs alors qu’elle tente d’arrêter Lionel Messi et co.

Si les Bleus remettent à nouveau la main sur le trophée, Deschamps ne deviendra que le deuxième entraîneur à remporter la Coupe du monde à plusieurs reprises – après Vittorio Pozzo avec l’Italie en 1934 et 1938.