Coupe du monde 2022 : la France bat la Pologne pour se qualifier en quart de finale contre l’Angleterre ou le Sénégal

La France a organisé un quart de finale potentiel de la Coupe du monde contre l’Angleterre après un but d’Olivier Giroud et deux pour Kylian Mbappe ont scellé une victoire 3-1 contre la Pologne lors du dernier affrontement des équipes au Qatar dimanche.

La Pologne a égalé la France pendant la majeure partie de la première mi-temps, mais les champions en titre ont pris les devants grâce à Giroud après 44 minutes – une frappe qui a vu le joueur de 36 ans dépasser Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de tous les temps des Bleus avec 52 buts internationaux. .

Et Giroud a également joué son rôle dans le deuxième but, contrôlant un ballon haut difficile et menant la France vers l’avant avant de décoller et de laisser de l’espace à Mbappe pour tirer en une super seconde après une passe d’Ousmane Dembele avec 74 minutes au compteur.

C’était le huitième but de Mbappe en Coupe du monde et il n’a encore que 23 ans. Et un neuvième a suivi tout à la fin du match pour conclure une victoire catégorique à la fin alors qu’il se faisait de la place et a frappé un curleur féroce dans le coin supérieur sous un angle pour sa cinquième frappe à Qatar 2022.

Robert Lewandowski a retiré un but du point de penalty dans le temps additionnel, mais la France a maintenu son record de toujours gagner lorsqu’elle a disputé les 16 derniers matchs de la Coupe du monde et l’équipe de Didier Deschamps s’est rapprochée de la conservation du trophée. remporté à Russie 2018.

Malgré leurs blessures et une défaite surprise 1-0 contre la Tunisie en phase de groupes alors que Deschamps sonnait les changements, la France reste l’un des favoris pour remporter ce tournoi.

Les Bleus attendent les vainqueurs du deuxième huitième de finale de dimanche entre l’Angleterre et le Sénégal, qui aura lieu samedi prochain (10 décembre).