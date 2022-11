Coupe du monde 2022 : la FIFA et le Qatar espèrent désespérément que lorsque le football commencera, les critiques cesseront | Nouvelles du monde

Malgré toutes les controverses qui ont précédé cette Coupe du monde, et il y en a eu beaucoup, dimanche soir à Doha était une soirée pour les fans.

Environ 40 000 personnes se sont rassemblées dans la principale fan zone de la ville pour accueillir un tournoi comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

Le premier foot Coupe du monde dans un pays musulman, le premier au Moyen-Orient, le premier à se tenir en hiver.

La foule, bien que majoritairement qatarie, était de couleur internationale – Mexicains, Argentins, Brésiliens, Palestiniens, Tunisiens, Équatoriens et quelques chemises anglaises.

Les étals de bière, cachés dans un coin arrière, sont l’un des rares endroits publics où les fans peuvent désormais acheter et boire de l’alcool – il y avait une ruée vers le devant lorsqu’ils ont ouvert.

Image:

Ces fans ont fait la queue pour le stand de bière tôt



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dont la conférence de presse plus tôt dans la journée était une diatribe longue et malavisée contre les médiasa mené la foule dans un compte à rebours jusqu’à l’ouverture officielle.

Marcel Desailly, Roberto Carlos et Marco Materazzi ont rejoint d’autres légendes de la FIFA sur scène.

Un feu d’artifice et un spectacle de drones ont illuminé la Corniche. Un DJ a mélangé des airs de danse locaux et occidentaux et la foule, jeunes et moins jeunes, danse. Je pouvais à peine entendre le studio de Londres lorsque nous sommes allés en direct.

Dans les rues, ça reste quand même un peu calme. Si les 1,2 million de fans attendus arrivent au Qatar au cours du mois prochain, la plupart ne sont pas encore arrivés.

Scandales et questions d’un côté, c’était un moment que les résidents qatariens ordinaires attendaient avec impatience depuis des années. En tant que spectacle, il a livré pour eux.

FIFA et Qatar espère sûrement que lorsque le football commencera, plus tard dans la journée, la critique prendra fin, ou du moins sera temporairement oubliée. Ils peuvent obtenir leur souhait.

Ce soir, les hôtes affrontent l’Équateur – une victoire pour le Qatar, et cet endroit va éclater. Ils n’ont pas apprécié la critique internationale, et ils veulent prouver que le monde a tort.

À bien des égards, c’est une Coupe du monde pas comme les autres.

L’excitation est peut-être enfin en train de monter, mais elle n’est pas encore normale.