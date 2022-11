Coupe du monde 2022 : la deuxième mi-temps Maroc-Croatie reportée, l’arbitre “ne trouvant pas” de joueur marocain

Le Maroc contre la Croatie n’est pas le match le plus excitant de la Coupe du monde 2022 – à tel point qu’un joueur n’est pas sorti pour la seconde mi-temps pour commencer.

Nous avons eu tellement de temps additionnel à la Coupe du monde jusqu’à présent que 90 minutes ont été jouées maintenant, juste à partir de l’arbitre qui a accordé le temps additionnel. Mais les deux minutes requises à la fin de la première mi-temps sans but entre le Maroc et la Croatie représentent actuellement le montant le plus bas accordé par un officiel jusqu’à présent au tournoi.

Peut-être que le milieu de terrain Sofyan Amrabat, actuellement de la Fiorentina, a décidé d’y remédier lui-même et de fournir au stade plein de supporters marocains un retard dramatique avant le début de la seconde mi-temps.

Hakim Ziyech et Achraf Hakimi ont trouvé difficile de briser la Croatie lors du match d’ouverture du Maroc contre les finalistes de la Coupe du monde 2018 (Crédit image : Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Les deuxièmes 45 minutes étaient sur le point de débuter avec 21 joueurs tous debout sur le terrain et attendant de partir. L’arbitre, cependant, a jeté un coup d’œil autour de lui et, selon le commentateur d’ITV, Jon Champion “n’a pas pu trouver” la 11e star marocaine.

Le match a été retardé d’une minute avant qu’un Amrabat à l’air gêné ne se précipite sur l’herbe pour rejoindre ses coéquipiers.

La Croatie était finaliste de la dernière Coupe du monde et on s’attendait à ce qu’elle se qualifie dans un groupe qui comprend également la Belgique et le Canada – même si le Maroc a dominé la première mi-temps et n’a pas pu tenter sa chance. Youssef En-Nesyri de Séville est venu le plus près quand il s’est levé pour rencontrer un centre de Hakim Ziyech et n’a pas pu le diriger vers le but.

La Belgique affrontera le Canada lors du dernier match de la journée à 19h, tandis que l’Allemagne contre le Japon suivra la conclusion du match Maroc contre Croatie à 13h.