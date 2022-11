Coupe du monde 2022: la célébration bizarre des buts de Jack Grealish expliquée, alors que l’Angleterre bat l’Iran

Jack Grealish a marqué pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022 et a organisé une célébration pour son plus grand fan, Finlay.

Jude Bellingham a ouvert le score pour les Three Lions avec une belle tête, devenant le troisième plus jeune joueur à avoir marqué lors d’un tournoi majeur pour l’Angleterre, avant que Bukayo Saka et Raheem Sterling ne marquent tous les deux des volées pour porter le score à 3-0 avant la mi-temps.

Après la pause, Bukayo Saka et Marcus Rashford ont tous deux marqué, de part et d’autre d’un but de consolation de l’Iran, alors que l’Angleterre menait 5-1 dans le match. L’homme de Manchester City, Grealish, le joueur anglais le plus cher de tous les temps, a été recruté dans le cadre d’un quadruple remplacement et a terminé le mouvement pour le sixième de l’Angleterre lorsque Callum Wilson a généreusement remis le ballon à son coéquipier.

La célébration de Grealish a évoqué des souvenirs de la célébration des bras agités de Daniel Sturridge pour Liverpool – mais en réalité, la célébration vient d’une autre source.

Le n°7 a récemment rencontré un fan de 11 ans, Finlay, qui souffre de paralysie cérébrale. La sœur de Grealish a également CF et Finlay a écrit à la star de City pour lui dire qu’il était son joueur préféré et un bon frère pour sa sœur.

À son tour, Grealish est allé rencontrer Finlay et le remercier pour sa lettre. Dans la vidéo, Finlay demande à son héros d’effectuer le ver la prochaine fois qu’il marque, ce à quoi la star anglaise rit et admet qu’il ne pouvait pas faire ça. En fin de compte, le couple s’installe sur la célébration que Grealish a réellement effectuée au Qatar.

L’Angleterre est en tête du groupe B de la Coupe du monde après le résultat contre l’Iran.