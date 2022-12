Coupe du monde 2022: Kyle Walker ne “déroulera pas le tapis rouge” pour Kylian Mbappe en quart de finale Angleterre contre France | Nouvelles du Royaume-Uni

Kyle Walker a déclaré qu’il ne “déroulerait pas le tapis rouge” pour Kylian Mbappe lors de l’affrontement entre l’Angleterre et la France.

Le défenseur des Trois Lions devrait être confronté à contenir la superstar du Paris Saint-Germain pendant Quart de finale de samedi.

Mbappé a marqué cinq buts et mène la course pour le soulier d’or au Qatar avec beaucoup de spéculations sur la façon dont l’Angleterre tentera de le retenir.

Walker, un arrière droit de Manchester City, a déclaré qu’il était prêt à relever le défi et a déclaré lors d’une conférence de presse : “Nous respectons le fait qu’il soit un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et dites-lui d’aller marquer.

“Je représente mon pays en quart de finale d’un Coupe du monde, c’est faire ou mourir vraiment. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne va pas m’empêcher d’espérer gagner une Coupe du monde pour mon pays.”

“Je comprends ce que je dois faire et c’est de l’arrêter”, a-t-il ajouté.

“C’est probablement plus facile à dire qu’à faire, mais je ne me sous-estime pas. J’ai joué contre beaucoup de grands joueurs à Man City et en Angleterre.

“Je dois le traiter comme un autre match, je dois faire très attention et lui donner le respect qu’il mérite, mais pas trop de respect car il joue aussi contre l’Angleterre et nous pouvons leur causer des problèmes.”

Walker a affronté Mbappe quatre fois en Ligue des champions et a été applaudi pour la façon dont il a précédemment traité l’attaquant français.

“Évidemment, ça va toujours aider parce que j’ai joué contre lui plusieurs fois maintenant avec Manchester City“, a ajouté Walker.

“C’est un joueur fantastique en grande forme. Ce ne sera pas une tâche facile, mais en tant que footballeur professionnel, vous voulez jouer contre les meilleurs et je pense qu’il est l’un des meilleurs sinon le meilleur au monde à la moment.”

Image:

Declan Rice a raté l’entraînement pour cause de maladie mercredi



Plus haut sur le terrain, des inquiétudes ont été exprimées concernant l’Angleterre milieu de terrain après que Declan Rice ait raté l’entraînement en raison d’une maladie.

Le milieu de terrain de West Ham n’était pas présent pour s’entraîner avec le reste de l’équipe mercredi, à seulement trois jours du choc avec la France.

Parmi les autres joueurs qui ont raté l’entraînement figurent l’attaquant Callum Wilson, qui n’a pas encore repris l’entraînement après avoir contracté un problème musculaire après la victoire des 16 derniers contre le Sénégal, Rahim Sterlingqui est retourné au Royaume-Uni après que des intrus se sont introduits chez lui, et Ben White, qui a quitté le Qatar pour des raisons personnelles la semaine dernière.